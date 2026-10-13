Ce n'est pas Hamza Abdelkarim : les supporters du Barça choisissent le remplaçant de Raphinha en attaque

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Les supporters donnent leur avis : Flick les écoutera-t-il ?

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Les supporters du Barça ont tranché quant au joueur qu'ils souhaitent voir évoluer au poste d'avant-centre lors du déplacement à Galatasaray en Ligue des champions, en l'absence du Brésilien Raphinha pour cette rencontre attendue mardi soir à Istanbul.

Les résultats d'un sondage publié par le quotidien espagnol "Mundo Deportivo" font apparaître une nette préférence pour l'autre Brésilien, Gabriel Jesus.

Selon ce sondage lancé par le journal mardi, la proportion de votes en faveur de Jesus dépasse les 80 %, signe que la majorité des participants souhaite lui offrir l'occasion de mener l'attaque du Barça, plutôt que de chercher d'autres solutions pour compenser l'absence de Raphinha.

Jesus avait déjà eu l'opportunité de palier l'absence de Raphinha face à Getafe, et il avait su en profiter en inscrivant un but qui a mis en évidence sa capacité à se mouvoir dans la surface et à conclure les actions avec efficacité, ce qui renforce ses chances de retrouver la confiance de l'entraîneur Hansi Flick.

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Jesus n'est toutefois pas la seule option, car Flick dispose d'autres solutions, à commencer par Anthony Gordon, auteur de bonnes prestations ces derniers temps, avec des ajustements de postes pour certains joueurs de l'attaque : Fermin Lopez ou Karim Adeyemi pourraient ainsi hériter d'un rôle sur un côté. L'Égyptien Hamza Abdelkarim demeure par ailleurs l'une des options offensives importantes, ne serait-ce qu'en tant que remplaçant en seconde période.

L'hypothèse d'un changement de dispositif tactique reste également sur la table, avec le recours à un faux avant-centre, ce qui pourrait permettre à Dani Olmo d'occuper ce poste, en fonction du plan de jeu que retiendra le technicien allemand pour cette rencontre.

Malgré la multitude d'alternatives dont dispose Flick, les résultats du sondage de "Mundo Deportivo" penchent clairement en faveur de Jesus, soutenu par plus de 80 % des participants, tandis que la décision finale sur l'identité de l'avant-centre titulaire face à Galatasaray revient à l'entraîneur allemand.