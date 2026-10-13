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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Loai Mohamed
Traduit par

Ce n'est pas Hamza Abdelkarim : les supporters du Barça choisissent le remplaçant de Raphinha en attaque

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Les supporters donnent leur avis : Flick les écoutera-t-il ?

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Les supporters du Barça ont tranché quant au joueur qu'ils souhaitent voir évoluer au poste d'avant-centre lors du déplacement à Galatasaray en Ligue des champions, en l'absence du Brésilien Raphinha pour cette rencontre attendue mardi soir à Istanbul.

Les résultats d'un sondage publié par le quotidien espagnol "Mundo Deportivo" font apparaître une nette préférence pour l'autre Brésilien, Gabriel Jesus.

Selon ce sondage lancé par le journal mardi, la proportion de votes en faveur de Jesus dépasse les 80 %, signe que la majorité des participants souhaite lui offrir l'occasion de mener l'attaque du Barça, plutôt que de chercher d'autres solutions pour compenser l'absence de Raphinha.

Jesus avait déjà eu l'opportunité de palier l'absence de Raphinha face à Getafe, et il avait su en profiter en inscrivant un but qui a mis en évidence sa capacité à se mouvoir dans la surface et à conclure les actions avec efficacité, ce qui renforce ses chances de retrouver la confiance de l'entraîneur Hansi Flick.

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Jesus n'est toutefois pas la seule option, car Flick dispose d'autres solutions, à commencer par Anthony Gordon, auteur de bonnes prestations ces derniers temps, avec des ajustements de postes pour certains joueurs de l'attaque : Fermin Lopez ou Karim Adeyemi pourraient ainsi hériter d'un rôle sur un côté. L'Égyptien Hamza Abdelkarim demeure par ailleurs l'une des options offensives importantes, ne serait-ce qu'en tant que remplaçant en seconde période.

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L'hypothèse d'un changement de dispositif tactique reste également sur la table, avec le recours à un faux avant-centre, ce qui pourrait permettre à Dani Olmo d'occuper ce poste, en fonction du plan de jeu que retiendra le technicien allemand pour cette rencontre.

Malgré la multitude d'alternatives dont dispose Flick, les résultats du sondage de "Mundo Deportivo" penchent clairement en faveur de Jesus, soutenu par plus de 80 % des participants, tandis que la décision finale sur l'identité de l'avant-centre titulaire face à Galatasaray revient à l'entraîneur allemand.

Rédacteur en chef de shift, responsable de la supervision du contenu. Je possède plus de 15 ans d’expérience dans le journalisme sportif. J’ai étudié les médias et travaillé dans plusieurs journaux papier ainsi que sur des sites web arabes. Toutefois, l’étape la plus importante de ma carrière a été mon intégration à Kooora, le principal site sportif arabe, en 2016.

Je veille toujours à proposer un contenu fiable, appuyé par des chiffres et des statistiques, loin de toute exagération. J’aime le langage des chiffres, car il ne connaît pas la complaisance. J’ai participé à la couverture des plus grands événements footballistiques, avec un intérêt particulier pour mettre en lumière les stars arabes et leur impact sur la scène mondiale.

Au cours de mon parcours professionnel, mon travail s’est concentré sur la couverture du football, qu’il soit égyptien, arabe ou international. Aujourd’hui, mon attention se porte davantage sur le football saoudien, après l’essor considérable qu’a connu le Royaume ces dernières années.

Depuis mon enfance, je suis lié au football. Mon premier souvenir remonte à la Coupe du monde 1998. Bien que je n’aie eu que huit ans à l’époque, l’intensité des matchs m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais la performance exceptionnelle de Zinedine Zidane en finale et la manière dont il a conduit l’équipe de France à son premier titre.

Le Brésilien Ronaldo a été l’une des légendes qui ont nourri ma passion pour le football au début de ce siècle. Sa manière de marquer était impressionnante, il manquait rarement face au but. Ensuite est apparu Cristiano Ronaldo, que je considère encore aujourd’hui comme mon joueur préféré, car il m’a inspiré par son esprit de défi et sa volonté constante de gagner, ce qui se reflète également dans mon style d’écriture.

Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.

Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.

Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.

Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :

– Un budget astronomique et une élimination décevante… Pourquoi Al Ahly a-t-il échoué en Coupe du monde des clubs ?

– Cela perturbe la sérénité de Salah et rouvre le dossier noir… Liverpool regrettera-t-il le transfert de Wirtz ?

– La loi Benzema s’impose à Al-Nassr… Ronaldo dessine son avenir à la française

– Alonso résout l’énigme Klopp… Arnold passe d’une faiblesse défensive à une arme offensive

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