Jakob Nestrup, l'entraîneur du club grec du Panathinaïkos, a exprimé sa déception après la blessure dont a été victime l'international marocain Azzedine Ounahi, milieu de terrain de l'équipe, affirmant que son absence représente une perte sensible pour le groupe, compte tenu de la valeur technique qu'il apporte et de son rôle dans le onze de l'équipe, au milieu de craintes de le voir écarté des terrains pour une longue période.

Nestrup a évoqué la situation d'Ounahi lors de sa conférence de presse précédant le match contre le Kaïrat Almaty, expliquant que le joueur marocain ne sera pas présent lors de la prochaine rencontre en raison de sa blessure, tout comme son coéquipier Jagušić, précisant que la durée d'absence prévue diffère d'un joueur à l'autre, selon la nature de leur blessure respective.

L'entraîneur n'a pas caché l'ampleur de l'impact que l'absence du milieu de terrain marocain laisse sur ses choix techniques, Ounahi étant l'un des éléments marquants du onze du Panathinaïkos, grâce à ses qualités techniques et à sa capacité à apporter un plus au milieu de terrain, ce qui fait de son absence un défi pour le staff technique, qui sera tenu de trouver les alternatives adéquates pour compenser ses services au cours de la période à venir.

Nestrup a exprimé sa compassion envers le joueur marocain, considérant que ce qui lui est arrivé est regrettable, surtout au regard du rôle qu'il tient au sein du groupe et de son importance pour l'équipe, affirmant que le staff technique continuera à lui apporter le soutien nécessaire durant sa phase de rétablissement, afin qu'il puisse surmonter sa blessure et retrouver sa forme physique et technique.

Ounahi avait été victime de cette blessure lors du match ayant opposé le Panathinaïkos à l'Asteras Tripolis, qui s'est soldé par la victoire de son équipe, avant que les examens médicaux ne révèlent qu'il souffrait d'une forte déchirure musculaire au niveau de la cuisse droite, un coup dur pour le club grec qui s'appuie sur ses qualités au milieu de terrain.

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Les premières estimations font état d'une possible absence de l'international marocain des compétitions pour une durée comprise entre deux mois et demi et trois mois, une longue période qui pourrait le priver de participer à un nombre important de matchs du Panathinaïkos et limiter les options dont dispose le staff technique lors des échéances à venir, la durée finale de rétablissement restant liée à l'évolution de son état de santé et à sa réponse au traitement.