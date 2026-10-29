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Le défenseur du Bayern Munich Jonathan Tah a souligné que les scores fleuves exigent un immense travail au quotidien, après les six buts inscrits par le club bavarois face à Magdebourg en Coupe d’Allemagne. Tah a salué le professionnalisme de l’ensemble de l’effectif malgré l’absence de joueurs clés.

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Tah dirige la défense lors d’une victoire maîtrisée en Coupe

Jonathan Tah a dirigé la défense du Bayern Munich lors de sa nette victoire 6-1 contre Magdeburg en Coupe d’Allemagne, à l’Allianz Arena. Cinq buteurs différents ont marqué, permettant au Bayern de se qualifier sans difficulté pour les huitièmes de finale.

Malgré l’ampleur du score, Magdeburg a rivalisé pendant les 45 premières minutes et a touché le poteau avant la pause.

Tah a souligné que le résultat final reposait sur une organisation défensive maintenue sans relâche.

Le défenseur réfute l’idée de victoires obtenues sans effort

Après le match, Tah a rejeté l’idée que les larges victoires du Bayern étaient faciles à obtenir. « Je ne pense pas que ce soit jamais facile », a déclaré Tah.

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« Vu de l’extérieur, cela donne souvent cette impression parce que nous remportons de larges victoires, mais il faut travailler dur pour que cela paraisse facile. »

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« Nos adversaires ont fait preuve de courage et ont essayé de créer des occasions... mais, au fil du temps, nous avons trouvé notre rythme et la dynamique a basculé en notre faveur », a expliqué le défenseur allemand.

L’unité du groupe prime sur les absences parmi les joueurs et dans le staff

Tah a salué la maturité du vestiaire face aux absences persistantes de joueurs et à l’indisponibilité temporaire de l’entraîneur principal. « Peu importe qui est sur le terrain ou qui entre en jeu : nous restons soudés en tant qu’équipe », a déclaré Tah.

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« Je mentirais si je disais que cela ne nous touche pas. Nous sommes tous humains et, bien sûr, nous compatissons. »

« Mais nous devons gérer cela de manière professionnelle, et la meilleure chose que nous puissions faire pour ceux qui ne sont pas là en ce moment, c’est de produire la prestation que nous avons réalisée sur le terrain », a-t-il ajouté.

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Place au choc contre Dortmund

Tah a salué l’application de l’équipe lors de matches consécutifs, alors qu’elle se prépare au Klassiker de samedi contre le Borussia Dortmund.

Le Bayern aborde cette affiche du championnat fort d’une bonne dynamique et d’une défense solide.

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Les Bavarois entendent conserver leur place en tête du championnat à l’Allianz Arena.