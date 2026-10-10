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Mario BeenESPN
Siep Engelen
Traduit par

« Ce garçon a bien plus de qualités que toutes ces grosses recrues de l’Ajax »

Ajax vs NEC Nimégue
Ajax
NEC Nimégue
Eredivisie
A. Ouazane

Mario Been et Kees Kwakman trouvent incompréhensible qu’Abdellah Ouazane doive se contenter d’un rôle de remplaçant à l’Ajax. C’est ce qu’ils ont fait savoir dans De Eretribune sur ESPN

Samedi, Ouazane a eu droit à une demi-heure contre NEC (1-1), mais cela n’a pas suffi pour faire la différence. Le talent de dix-sept ans a montré quelques actions éclatantes, sans pour autant trouver le chemin des filets. 

« Que c’est long avant l’entrée d’Ouazane, quand même », commence Been. « Tu regardes tout le match ces grands noms coûteux qui ont été recrutés, mais un garçon comme lui, issu du centre de formation, a à mes yeux bien plus de qualité que la plupart de ceux qu’ils ont fait venir. » 

Been a donc un message clair pour l’entraîneur Míchel Sánchez. « Moi, je le ferais toujours jouer. Parce qu’en plus, il est capable d’éliminer des joueurs. » 

« Dans ce genre de matches, c’est très important de pouvoir aussi éliminer des joueurs quand tu te retrouves en un contre un », poursuit Been. 

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« Il choisit quand même encore Gloukh comme ailier gauche », enchaîne Kwakman. « Il a aussi réussi quelques belles actions. Et à droite, ils cherchent encore aussi, surtout maintenant que Berghuis n’est pas là. » 

« Je suis un grand fan d’Ouazane, mais là-bas, ils sont tellement prudents avec lui », s’incomprend Kwakman. « Oui, pourquoi ? Il faut poser la question au performance coach. »

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