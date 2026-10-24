Yoann Cathline a provoqué une vive irritation chez ses propres supporters samedi après-midi, lors du match à domicile du FC Utrecht contre le PEC Zwolle. Dès la deuxième minute, l’attaquant français a gâché une énorme occasion en voulant conclure lui-même, alors que son coéquipier Ángel Alarcón était bien mieux placé. Le score est ainsi toujours de 0-0 à la pause au Stadion Galgenwaard.

Le FC Utrecht s’est procuré une occasion en or d’ouvrir le score presque immédiatement après le coup d’envoi. À la suite d’une bonne intervention de Didden, un corner du PEC Zwolle a débouché sur une contre-attaque fulgurante, au cours de laquelle Cathline et Alarcón se sont retrouvés à deux face à un seul défenseur.

Cette situation de deux contre un semblait idéale pour donner l’avantage aux locaux. Cathline a toutefois choisi de ne pas servir son coéquipier, pourtant complètement démarqué, et a tenté sa chance. Son tir est passé à côté du but du PEC Zwolle.

Le choix du Français a vivement agacé Jeroen Kapteijns. « Énorme occasion manquée d’entrée par le FC Utrecht », écrit le journaliste de De Telegraaf sur X. « La situation de deux contre un est ensuite terriblement mal négociée, parce que Cathline ne daigne pas servir Alarcón, qui est démarqué, avant de tirer lui-même à côté. »

Pour Kapteijns, l’attaquant aurait tout simplement dû servir son coéquipier, et il ne l’épargne pas. « Une mauvaise décision du Français », tranche-t-il. Le journaliste s’adresse également à l’entraîneur du FC Utrecht : « Anthony Correia devrait revenir sérieusement là-dessus après le match. Il faut tout simplement donner ce ballon à son coéquipier, qui est mieux placé. »

Le choix de Cathline laisse aussi Kees Kwakman stupéfait. Il analyse la situation à la mi-temps sur ESPN. « On se demande parfois ce qui passe par la tête d’un joueur, commence le consultant. Cathline peut lui donner le ballon ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais il ne semble pas du tout en avoir l’intention. On peut décider au bout du compte de ne pas le lui donner, mais je crois qu’il n’a jamais envisagé de faire la passe. »

Selon Kwakman, Cathline ne pensait qu’à marquer lui-même. « Il n’avait qu’une idée en tête : j’y vais tout seul », estime l’ancien footballeur, qui évoque aussi la réaction d’Alarcón. « D’ailleurs, je trouve qu’il réagit encore assez calmement. À sa place, je serais sorti de mes gonds. Je ne comprends pas qu’on ne donne pas ce ballon. »

Kwakman souligne qu’Alarcón avait tout l’espace nécessaire pour envoyer le ballon au fond des filets. « Ce n’est pas comme si Aartsen empêchait vraiment le ballon d’arriver à Alarcón. Il choisit clairement de couvrir Cathline et laisse Alarcón libre. » Le consultant est donc catégorique sur cette occasion manquée : « Utrecht aurait dû mener 1-0 après deux minutes. »







