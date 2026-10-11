Le FC Utrecht a signé dimanche sa deuxième victoire de la saison en Vriendenloterij Eredivisie face à Willem II (3-1). Yoann Cathline a été le grand héros du match avec deux superbes buts. Après huit journées, Willem II attend toujours sa première victoire.

Le club hôte a dominé la première période, avec un Yoann Cathline et un Arthur Zagré particulièrement remuants. Willem II s'est surtout employé à défendre et s'est estimé heureux de regagner les vestiaires sur un score de 0-0.

Le FC Utrecht a débloqué la situation quelques minutes après la pause. Cathline a repiqué dans l'axe avant de trouver le petit filet droit. Le soulagement était immense à De Galgenwaard, où le public n'a pas encore été vraiment gâté cette saison.

L'euphorie suscitée par l'ouverture du score est vite retombée : Jaden Slory, prêté par Feyenoord, a trouvé le petit filet gauche après une heure de jeu. L'inquiétude s'est ensuite portée sur Zagré, blessé et remplacé par Anthony Correia.

Pendant ce temps, les minutes défilaient sous la pluie à Utrecht et les supporters locaux commençaient à manifester de plus en plus leur mécontentement. Cathline les a rassurés d'une frappe surpuissante dans la lucarne gauche, alors qu'il restait un quart d'heure à jouer.

Willem II devait tout donner pour éviter une nouvelle défaite. Devin Haen a tenté sa chance de la tête, mais sa tentative a été contrée. La deuxième victoire d'Utrecht cette saison se rapprochait de plus en plus.

L'équipe de Correia a tenu bon, a vu le remplaçant Ángel Alarcón marquer à son tour et a rejoint le milieu de tableau de l'Eredivisie. Willem II est lanterne rouge, avec six défaites lors de ses huit premiers matches. L'inquiétude est donc grande à Tilburg.