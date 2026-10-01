Les joueurs de Manchester City pourraient bien parvenir à se libérer de leur contrat si le club est effectivement définitivement reconnu coupable d’avoir enfreint le règlement financier de la Premier League, affirme l’avocat spécialisé en droit du sport Paul Gilroy dans The Overlap, le podcast de Gary Neville.

Vendredi dernier, la bombe a explosé en Angleterre. The Athletic a révélé qu’une commission d’enquête indépendante juge Manchester City coupable d’avoir enfreint à pas moins de 114 reprises le règlement financier de la Premier League.

La sanction qui menace le club de Manchester n’est pas encore connue. Mais selon le journaliste de The Athletic David Ornstein, qui a sorti l’information et qui est également présent autour de la table, elle sera lourde.

« Quand on entend le ton de la commission, la sanction sera très, très sévère. Tout est sur la table : amendes, relégation, retrait de points, interdiction de recrutement. Vraiment tout. Je ne sais pas non plus, mais cela me semblerait très surprenant qu’ils jouent en Premier League la saison prochaine », spécule-t-il.

Selon Gilroy, les joueurs de Manchester City pourraient résilier leur contrat si le club est également reconnu coupable en appel.

Il a expliqué qu’un joueur peut faire valoir que le club a violé l’« implied term of trust and confidence » : l’employeur s’est comporté de telle manière que la confiance dans la relation de travail est rompue.

En droit britannique, une telle violation peut en effet donner au salarié le droit de mettre fin à son contrat et de partir.