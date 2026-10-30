Catastrophe à Madrid : deux coups durs pour le Real

Le Real Madrid a été frappé par un double coup dur dans ses rangs, après les blessures de Théo Maledon et Mikael Jantunen lors de la rencontre face au Fenerbahçe en Euroligue de basket-ball, qui s'est soldée par une victoire de la formation madrilène avec 19 points d'écart. L'entraîneur Pedro Martínez se retrouve ainsi privé de joueurs importants à un moment où l'équipe traverse l'une de ses meilleures périodes de la saison.

Le journal espagnol « AS » a indiqué que les premiers examens ont révélé une entorse au genou droit pour Maledon, tandis que Jantunen souffre d'une déchirure complète du fascia plantaire. La durée d'absence des deux joueurs variera donc selon la nature de la blessure de chacun et sa réponse au traitement.

Le journal a précisé que la blessure de Maledon pourrait nécessiter une période d'absence comprise entre deux et six semaines, sa gravité n'étant pas encore clairement établie à ce jour. La situation de Jantunen semble quant à elle plus complexe, puisqu'il aura besoin d'au moins cinq semaines pour récupérer, avec la possibilité d'une intervention chirurgicale.

Les deux joueurs se sont blessés lors de la rencontre face au Fenerbahçe. Le Français Maledon est mal retombé en tentant de percer la défense de la formation turque, après une intervention de Clyburn, tandis que Jantunen n'a disputé que 7 minutes et 52 secondes de la partie. Pedro Martínez avait d'ailleurs souligné après le match que l'état du joueur finlandais ne semblait pas bon.

Prochains matchs SAN LaLiga 10:15 RMA Regarder

La blessure de Maledon survient à un moment crucial pour le Real Madrid, lui qui est devenu l'un des éléments les plus en vue de l'équipe depuis le début de la saison et qui a livré des prestations remarquables face au Fenerbahçe, avec 26 points inscrits et un indice d'efficacité de 35, ce qui a fait de lui le meilleur joueur de la formation madrilène lors de la rencontre.

De son côté, Jantunen, arrivé au Real Madrid en provenance du Fenerbahçe lors du mercato estival, réalise un début solide avec l'équipe, occupant le poste d'ailier fort en alternance avec Jaime Pradilla, avec une moyenne de 10,5 points en championnat espagnol et un taux de réussite atteignant 63 % aux tirs à trois points.

Le Real Madrid avait remporté 6 victoires lors de ses 9 premiers matchs en Euroligue de basket-ball, et a conservé un bilan vierge de toute défaite en championnat espagnol, après avoir retrouvé son équilibre à la suite de ses trois premières défaites de la saison, enchaînant depuis une série de neuf victoires consécutives.

La récente victoire face au Fenerbahçe est venue confirmer l'excellent niveau technique que traverse l'équipe sous la houlette de Martínez, après avoir inscrit 95 points face à l'une des meilleures défenses d'Europe, lors d'une rencontre disputée au « Movistar Arena » devant 9 826 spectateurs.

Le Real Madrid se prépare à affronter le Recoletas Salud San Pablo Burgos, le dimanche 1er novembre, à 12h30, dans le cadre du championnat espagnol, dans l'attente de la réaction du staff technique pour compenser l'absence de Maledon et Jantunen, sous la pression des matchs et la multiplicité des échéances nationales et continentales.