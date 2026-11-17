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Comme toujours, Antonio Cassano n’a rien de banal et se montre toujours piquant envers presque tous ses anciens collègues. Cette fois, c’est Ronaldinho qui en a fait les frais. L’ancien numéro 99 de l’AC Milan a en effet voulu critiquer l’opération marketing de Ravenna, qui a remporté dimanche après-midi le derby face à Forlì avec Ronaldinho sur le terrain, à 46 ans.

« Je pars d’un principe : j’estime Ronaldinho en tant qu’homme et en tant que footballeur. Je le place parmi les cinq plus grands de l’histoire, aux côtés de Messi, Maradona, Ronaldo le Phénomène et probablement Pelé. Ronaldinho est l’un des cinq meilleurs joueurs de l’histoire. Il a fait une carrière exceptionnelle, remporté tout ce qu’il y avait à gagner et accompli quelque chose d’unique et de merveilleux, avec une qualité sans égale. Mais je dois distinguer cela de ce que je vais dire maintenant, parce que ce sont deux choses très différentes. J’ai un immense respect pour certaines personnalités, je tire mon chapeau à Ronaldinho à tous points de vue, mais ce qu’il a fait l’autre jour, pour moi, c’était moche, moche, moche à voir. À 46 ans, dans ces conditions, tu vas là-bas faire je ne sais quoi... Il l’a fait parce qu’il a des liens avec Cipriani, qui est son ami ? Il l’a fait parce qu’on lui a donné beaucoup d’argent ? Il l’a fait pour... je ne sais pas... Pour moi, c’était une mascarade. »