Lyon s'est imposé face à son hôte Nice sur le score de 2-1 dimanche soir, en clôture de la septième journée du Championnat de France.

Le défenseur égyptien Mohamed Abdelmonem a été titularisé par Nice et a reçu un carton jaune à la 48e minute.

Mohamed Abdelmonem a également été à l'origine de l'expulsion de Kaito Nakamura, joueur de Lyon, à la 70e minute, et il a quitté la rencontre à la 81e minute.

Le site Foot Mercato est revenu sur les temps forts de la rencontre : Lyon a réussi à renverser la situation durant la première période, grâce à Pavel Sulc et Tanner Tessmann, avant de résister aux assauts niçois lors des 20 dernières minutes, malgré son infériorité numérique.

Malgré les absences de Tolisso, Nuamah, Morton et Greif, les joueurs lyonnais ont imposé leur emprise sur le jeu dès le début. Grâce à une large possession et à un pressing haut, la formation de l'entraîneur Paulo Fonseca a monopolisé le ballon, sans pour autant parvenir à véritablement menacer la cage de Yehvann Diouf.

Contre toute attente, c'est Nice qui a ouvert le score. Dès sa première véritable offensive, Jonathan Clauss s'est élancé sur le côté droit avant d'adresser un centre précis à Evann Guessand, qui a logé le ballon au fond des filets d'une frappe directe venue se nicher dans la lucarne du but de Rémy Descamps, signant le premier but à la 18e minute.

La domination lyonnaise a été couronnée par le but égalisateur à la 32e minute. Après une percée de Duranville sur le côté gauche, Diouf a repoussé sa frappe puissante, mais Sulc a parfaitement suivi et logé le ballon au fond des filets, ramenant la rencontre à son point de départ (1-1). Deux minutes plus tard seulement, sur un coup franc joué en une courte passe entre Boudaoui et l'un de ses coéquipiers, Atikam a adressé un centre qui est parvenu sur la tête de Tanner Tessmann, offrant à Lyon l'avantage 2-1 à la 34e minute.

Grâce à leur supériorité dans les duels, à une plus grande justesse technique et à leur agressivité dans la récupération du ballon, les joueurs lyonnais ont terminé la première période devant au score, et ce de façon méritée, après avoir monopolisé le ballon à hauteur de 60 % et tiré 7 fois.

Au coup d'envoi de la seconde période, Lyon a d'abord conservé sa maîtrise de la rencontre. Duranville a poursuivi son activité débordante sur le flanc gauche. Mais Nice a commencé progressivement, contrairement à ce qui s'était produit en première période, à se montrer menaçant devant le but adverse.

Sur un coup de pied arrêté botté par Clauss, Axel Witsel s'est élevé et a placé une tête qui a heurté la barre transversale du but de Descamps à la 52e minute. Quelques minutes plus tard, Nkunku a tenté de marquer d'une frappe puissante côté gauche, contraignant le gardien lyonnais à intervenir pour la repousser.

Avec une meilleure précision dans les passes et une circulation du ballon plus rapide, en plus d'une agressivité accrue à la récupération, les joueurs niçois ont pris l'initiative offensivement et sont parvenus à dérégler l'organisation défensive lyonnaise. Lyon est néanmoins resté capable de se montrer dangereux en contre-attaque, notamment lorsque Boudaoui a gâché une occasion en raison d'un manque de précision dans le dernier geste, après une nouvelle percée de Duranville. Les joueurs de l'entraîneur Fonseca ont affiché une solidité défensive manifeste et ont réussi à préserver leur avance malgré la pression croissante exercée par Nice.

Mais la rencontre a connu un tournant décisif à la 70e minute. Environ 10 minutes après être entré en jeu à la place de Duranville, Nakamura a été expulsé directement, après avoir planté involontairement les crampons de sa chaussure dans la poitrine d'Abdelmonem lors d'un duel aérien. Réduit à dix joueurs, Lyon a dû affronter un Nice fortement galvanisé par sa supériorité numérique.

Trois minutes plus tard seulement, Guessand a failli inscrire son deuxième but personnel, après avoir repris de la tête un centre de Nkunku, mais sa tentative croisée a heurté le poteau à la 73e minute. Dans le temps additionnel, Guessand a marqué un but refusé pour hors-jeu.

Grâce à cette victoire, l'Olympique lyonnais a pris la tête du Championnat de France avec 14 points, tandis que Nice reste bloqué à 8 points, à la 13e place.