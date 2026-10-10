Carrick : un avenir incertain attend la star de Manchester United après sa blessure

Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, a confirmé qu'il n'existait aucun calendrier précis concernant le retour de l'attaquant Benjamin Sesko après sa deuxième blessure à la jambe avec Manchester United.

Benjamin Sesko s'était retiré de ses obligations internationales avec la sélection slovène après avoir manqué le match nul (1-1) contre Fulham avant la trêve, et Michael Carrick a confirmé que le joueur de vingt-trois ans se remettait d'un problème similaire qui l'avait éloigné des terrains pendant trois mois durant l'été.

Benjamin Sesko sera absent lors de la venue de Tottenham à Old Trafford, ce samedi, et Michael Carrick a reconnu qu'il ignorait quand il reviendrait.

Carrick a déclaré, dans des propos rapportés par la chaîne « ESPN » : « Ce n'est pas exactement le même problème, c'est une zone similaire, mais ce n'est pas tout à fait la même chose cette fois. »

Et Carrick d'ajouter : « Nous travaillons un peu dessus pour déterminer combien de temps ce problème va durer, et nous espérons bien sûr que ce sera bientôt, mais pour l'instant ce n'est pas encore tout à fait clair. »









Patrick Dorgu est également absent après une blessure aux ischio-jambiers subie en jouant avec le Danemark, et Noussair Mazraoui est incertain pour la rencontre face à Tottenham, tandis que Carlos Baleba pourrait disputer son premier match depuis son transfert estival en provenance de Brighton.

Carrick a poursuivi : « Patrick est sorti et il semble qu'il sera probablement absent pendant plusieurs semaines. »

Il a continué : « Noussair est sorti et a reçu un coup, il n'est pas tout à fait prêt pour le moment, nous devrons donc évaluer son état, et Carlos s'est amélioré et s'est beaucoup entraîné. »

L'entraîneur de Manchester United a conclu ses propos en déclarant : « Amad a effectué quelques entraînements, tout comme Marcus Rashford et Kobbie Mainoo. La situation du groupe est donc quelque peu contrastée. »