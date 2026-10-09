Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, a évoqué les accusations d'infractions financières visant Manchester City sur une période de neuf saisons, affirmant que leur persistance soulève de nombreuses interrogations et qu'un règlement dans les plus brefs délais serait dans l'intérêt de toutes les parties.

La Premier League anglaise a annoncé que la commission indépendante chargée de l'affaire avait confirmé la culpabilité de Manchester City pour 114 infractions, mais le club mancunien a fait appel de cette décision.

En cas d'échec de son appel, Manchester City s'exposerait à de lourdes sanctions, pouvant aller jusqu'au retrait de ses titres ou à une relégation en divisions inférieures.

Les propos de Carrick ont été tenus lors de la conférence de presse qui s'est déroulée ce vendredi, à la veille de la rencontre de son équipe contre son hôte Tottenham Hotspur, demain samedi, sur la pelouse d'Old Trafford, dans le cadre de la sixième journée du championnat anglais.

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Carrick a déclaré, dans des propos rapportés par la BBC, la radiotélévision britannique « BBC » : « Il est très difficile de commenter cette affaire à bien des égards. Elle a soulevé beaucoup de questions, dont certaines ont trouvé des réponses et d'autres non. Et comme l'affaire est toujours en cours, et que nous ignorons combien de temps elle durera, il y a des limites à ce que je peux dire. »

Il a ajouté : « Bien sûr, j'ai mes propres interrogations à ce sujet, et cela m'a touché personnellement de différentes manières au fil du temps. Mais l'affaire se poursuivant, je ne sais pas où en sont les choses ni comment elles se termineront, nous devons donc attendre de voir ce qui va se passer. »

Carrick a poursuivi : « Ce que je voudrais dire, c'est qu'un règlement dans les plus brefs délais est essentiel, dans l'intérêt de tous. »

Carrick se remémore la lutte pour les titres face à Manchester City

L'entraîneur de Manchester United est revenu sur la course aux titres face à Manchester City à l'époque où il portait le maillot des Red Devils, évoquant les émotions qui accompagnent la victoire et la défaite dans le football.

Carrick a déclaré : « Je pense que la quête de la victoire, et les émotions et sensations qui l'accompagnent, représentent une grande partie du sport, et en particulier du football. Une large part de tout cela tient au moment lui-même. »

Il a ajouté : « Que vous obteniez le succès, que vous perdiez ou que les choses tournent contre vous, la beauté du sport et du football, et la beauté de la quête des titres ici, réside en partie dans le cheminement vers l'objectif, puis dans l'instant décisif : les choses tournent-elles en votre faveur ou contre vous ? »

Il a poursuivi : « Une fois ce moment passé, vous ne pouvez le retrouver d'aucune manière. Le sentiment auquel nous aspirons tous, c'est d'être au sommet et de remporter la victoire. Et cela résume en grande partie la chose ; ce qui s'est passé dans le passé reste le passé, mais ce que vous ressentez à cet instant-là est ce qui demeure présent. »

Carrick a conclu ses propos en ces termes : « Bien sûr, c'est ce que nous ressentons, nous les acteurs et les joueurs, et je suis certain que les supporters éprouvent la même chose. C'est pour cette raison que nous aimons autant le football, à cause des émotions que nous vivons dans ses moments décisifs. »

Les commentaires de Carrick interviennent alors que Manchester City pourrait être dépouillé de ses titres sur la période de neuf saisons, ceux-ci étant alors réattribués à d'autres clubs, parmi lesquels Manchester United.