Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, a semblé surpris par la validation du but d'Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, lors du derby disputé à Old Trafford ce dimanche, dans le cadre de la quatrième journée de Premier League.

Haaland a mené son équipe, Manchester City, à la victoire face à Manchester United (1-0), avec un but qui a suscité une vive polémique, permettant aux Citizens de porter leur total à 12 points (le score parfait), à la deuxième place, derrière Arsenal, leader à la différence de buts.

Le but a déclenché une grande controverse après l'intervention d'Enzo Fernández sur l'action, alors qu'il se trouvait en position de hors-jeu, lorsqu'il a tenté de participer au ballon et de le jouer de la tête avant qu'il ne parvienne à Haaland. Le juge de touche a levé son drapeau et le but a d'abord été annulé, avant que l'assistance vidéo n'intervienne pour réexaminer l'action, l'arbitre décidant finalement de valider le but au motif que le joueur argentin n'avait pas touché le ballon.

Michael Carrick a déclaré, dans un entretien accordé à la radio « BBC Radio 5 Live » après le match : « La prestation a été inégale. Je pense que nous étions dans une bonne dynamique pendant de longues périodes du match, et nous avons mieux entamé la seconde période que nous n'avons terminé la première. On avait l'impression que quelque chose était sur le point de se produire, puis ils ont marqué leur but. Honnêtement, je ne sais pas par où commencer pour parler de ce but, mais il a été un facteur déterminant dans la manière dont le match s'est déroulé au bout du compte. Je dois dire qu'accepter une décision comme celle-là contre nous est extrêmement difficile. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par la chaîne « BBC » : « J'ai une grande inquiétude, honnêtement, car nous avons mis en place beaucoup de dispositifs pour soutenir les arbitres désormais : des écrans, davantage de personnel et des bureaux supplémentaires pour garantir la justesse des décisions. Mais ce qui me préoccupe, c'est la manière dont les lois sont interprétées. Je suis vraiment inquiet quant à la façon dont le jeu est envisagé sous cet angle. »

Il a poursuivi : « Le joueur s'est jeté pour tenter de jouer le ballon de la tête (en plongeant). Sous un certain angle, on peut se demander s'il a touché le ballon ou non. Lisandro Martínez a dû réagir en conséquence, et cela a eu un impact considérable sur l'ensemble du match. Je n'étais pas convaincu que la ligne (de la technologie du hors-jeu) ait été tracée à l'emplacement exact. Je suis stupéfait et un peu inquiet ; car si c'est ainsi qu'on interprète les choses, alors nous sommes dans l'embarras. »

Au sujet du carton rouge reçu par Phil Foden, le joueur de Manchester City, à la 23e minute, il a indiqué : « Cela a changé certains détails. Peut-être n'avons-nous pas géré la situation de la meilleure façon en première période, car il faut s'adapter et procéder aux ajustements nécessaires. Cela nous a placés dans une bonne position que nous n'avons pas pleinement exploitée. »

Quant au début de saison de Manchester United, qui n'a récolté que 4 points lors des 4 premiers matchs, il a expliqué : « Nous atteindrons notre objectif, j'en suis convaincu. Nous n'avons pas récolté les points que nous voulions ou que nous aurions dû récolter, et nous devons accepter cette réalité et y faire face. Il y avait des raisons précises à cela, et c'est tout. Cela ne change pas notre trajectoire pour aller de l'avant, ni nos espoirs pour la saison ou ce que nous pouvons accomplir en tant qu'équipe. Nous avons franchi de très bonnes étapes au fil du temps, et nous continuerons à le faire. »

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