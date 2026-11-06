Carrick refuse les comparaisons avec Ferguson et s'accroche à la chance de redresser la barre de United

Michael Carrick, le manager de Manchester United, s'est exprimé sur la situation sportive de l'équipe au regard de la faiblesse de ses résultats, et ce avant de recevoir Aston Villa dimanche prochain à Old Trafford, dans le cadre des matches de la dixième journée de Premier League.

Manchester United occupe la 17e place avec 7 points en 9 journées, soit le pire départ de l'équipe dans l'histoire de la Premier League. La dernière fois que Manchester United avait connu un plus mauvais départ en championnat d'Angleterre toutes époques confondues remonte à la saison 1986-1987, où l'équipe avait alors récolté 5 points, ce qui avait conduit au limogeage de l'entraîneur Ron Atkinson, remplacé par Sir Alex Ferguson après 13 matches.

Les supporters de United célèbrent le 40e anniversaire de l'arrivée de Ferguson au club, l'entraîneur légendaire qui a façonné l'histoire moderne du club. Carrick a réagi, lors de la conférence de presse qu'il a donnée ce vendredi, à cet événement, selon les propos rapportés par le site « BBC » : « C'est un événement qui mérite sans aucun doute d'être célébré en tant que club de football. Toute l'influence et tous les succès obtenus l'ont été grâce à l'impulsion directe qu'il a donnée. Sur le plan personnel, je suis peut-être devenu plus proche de lui et je lui parle aujourd'hui davantage que lorsque j'étais joueur sous ses ordres. Les relations changent et évoluent avec le temps, et c'est quelque chose de tout à fait naturel, mais dès l'instant de son arrivée ici, son influence sur moi en tant qu'individu a été absolument immense. »

En réponse aux comparaisons entre ses débuts et les débuts difficiles de Ferguson avec Manchester United, ainsi que sur son impression concernant la remontada face à la Roma mardi dernier, lorsque United s'est imposé (3-2) après avoir été mené de deux buts à rien en Ligue des champions, Carrick a déclaré : « Encore des comparaisons, on trouve toujours quelque chose à comparer, et c'est à nous de faire avancer l'équipe. Ce fut une soirée magnifique face à la Roma, une soirée exceptionnelle où nous avons marqué des buts partis de rien, et je pense que nous avons très bien joué et mérité la victoire. Mais rien n'est terminé, et nous n'avons encore rien accompli ; ce n'est qu'un instant que nous devons exploiter pour aller de l'avant, et nous avons besoin de davantage de ces instants, c'est certain. »

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Quant à sa capacité à anticiper le niveau de Manchester United compte tenu de l'irrégularité des performances cette saison, l'entraîneur anglais a expliqué : « Lorsqu'on revoit le match face à la Roma, on constate que la première période n'était pas si mauvaise, mais il y a eu des moments où nous nous sommes fait défaut à nous-mêmes. Ce sont ces détails précis que nous devons corriger et dont nous devons nettoyer la performance de l'équipe, car ce sont les petits moments ici et là qui changent le cours des matches. Telle est la réalité du football que nous devons gérer, tout comme la première période face à Chelsea était très bonne. Je pense que nous montrons des signes d'amélioration à cet égard, et nous devons construire là-dessus à l'avenir. »

Au sujet du temps suffisant accordé à Sir Alex Ferguson à ses débuts et sur la question de savoir si les entraîneurs bénéficient aujourd'hui d'une telle patience, Carrick a ajouté : « Le football a changé, c'est certain, sans le moindre doute, et il a beaucoup évolué, et nous devons composer avec la réalité qui se présente à nous. Je comprends les comparaisons et je comprends pourquoi elles sont soulevées, mais nous devons vivre dans le présent. Nous sommes tous animés par la passion et par une immense volonté de remporter les matches le plus rapidement possible. »

Concernant l'état du milieu de terrain Carlos Baleba et du latéral Patrick Dorgu, Carrick a révélé les détails du rapport médical en déclarant : « Pour Carlos, nous ne savons pas précisément à ce jour la durée de son absence, mais cela prendra plusieurs semaines, et il ne sera pas prêt à un quelconque moment durant la prochaine trêve internationale ; il aura au contraire besoin de plus de temps que cela. Quant à Patrick, il a effectué une partie très légère des entraînements cette semaine, et nous devons faire preuve de patience avec lui ; il a traversé une longue période de blessures musculaires à la cuisse, ce qui nous impose une gestion prudente et de la patience durant les deux prochaines semaines. Il revient progressivement vers nous, et nous verrons s'il pourra être avec nous en fin de semaine ou non. »