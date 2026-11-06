Michael Carrick, le manager de Manchester United, s'est exprimé sur la situation sportive de son équipe, marquée par de mauvais résultats, avant de recevoir Aston Villa dimanche prochain à Old Trafford, dans le cadre de la dixième journée de Premier League.

Manchester United occupe la 17e place avec 7 points en 9 journées, soit le pire début de saison de l'histoire du club en Premier League. La dernière fois que Manchester United avait connu un plus mauvais départ en championnat d'Angleterre, de manière générale, remonte à la saison 1986-1987 : l'équipe n'avait alors récolté que 5 points, ce qui avait entraîné le limogeage de l'entraîneur Ron Atkinson, remplacé par Sir Alex Ferguson après 13 matchs.

Les supporters de United célèbrent le 40e anniversaire de l'arrivée de Ferguson au club, l'entraîneur légendaire qui a façonné l'histoire moderne du club. Carrick a commenté cet événement lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce vendredi, selon les propos rapportés par le site "BBC" : "C'est sans aucun doute un événement qui mérite d'être célébré en tant que club de football. Toute l'influence et tous les succès obtenus l'ont été grâce à l'impulsion directe qu'il a donnée. Sur le plan personnel, je suis peut-être devenu plus proche de lui et je lui parle désormais davantage que lorsque j'étais joueur sous ses ordres. Les relations changent et évoluent avec le temps, et c'est tout à fait normal. Mais depuis le moment où il est arrivé ici, son influence sur moi en tant qu'individu a été absolument immense."

Interrogé sur les comparaisons entre ses débuts et les débuts difficiles de Ferguson avec Manchester United, ainsi que sur son ressenti à propos de la remontada face à la Roma mardi dernier, lorsque United s'est imposé (3-2) après avoir été mené de deux buts à zéro en Ligue des champions, Carrick a déclaré : "Encore des comparaisons ; vous trouvez toujours quelque chose à comparer, et c'est à nous de faire avancer l'équipe. Ce fut une belle soirée face à la Roma, une soirée exceptionnelle où nous avons marqué des buts partis de rien, et je pense que nous avons très bien joué et mérité la victoire. Mais rien n'est terminé, et nous n'avons encore rien accompli ; ce n'est qu'un instant que nous devons mettre à profit pour aller de l'avant, et nous avons absolument besoin de davantage de ces moments."

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Au sujet de sa capacité à anticiper le niveau de Manchester United compte tenu des performances en dents de scie cette saison, l'entraîneur anglais a expliqué : "Lorsqu'on revoit le match contre la Roma, on constate que la première période n'était pas si mauvaise, mais il y a eu des moments où nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Ce sont ces petits détails que nous devons corriger et dont nous devons nettoyer notre jeu, car ce sont les petits moments, ici et là, qui changent le cours des matchs. C'est la réalité du football que nous devons gérer, tout comme la première période face à Chelsea avait été très bonne. Je pense que nous montrons des signes de progrès à cet égard, et nous devons nous appuyer là-dessus à l'avenir."

Quant au fait que Sir Alex Ferguson avait bénéficié de suffisamment de temps à ses débuts et à la question de savoir si les entraîneurs disposent aujourd'hui de la même patience, Carrick a ajouté : "Le football a assurément changé, sans le moindre doute, et il a beaucoup évolué, et nous devons composer avec la réalité qui se présente à nous. Je comprends les comparaisons et je comprends pourquoi elles sont soulevées, mais nous devons vivre dans le présent. Nous sommes tous animés par la passion et par une immense volonté de remporter les matchs, et le plus rapidement possible."

Concernant l'état du milieu de terrain Carlos Baleba et du latéral Patrick Dorgu, Carrick a dévoilé les détails du rapport médical en déclarant : "Pour Carlos, nous ne connaissons pas encore précisément la durée de son absence, mais cela va prendre plusieurs semaines. Il ne sera pas disponible à aucun moment durant la prochaine trêve internationale ; il aura besoin de plus de temps que cela. Quant à Patrick, il a effectué une partie très légère des entraînements cette semaine, et nous devons faire preuve de patience avec lui ; il a traversé une longue période de blessures musculaires à la cuisse, ce qui nous impose une gestion prudente et de la patience au cours des deux prochaines semaines. Il revient progressivement, et nous verrons s'il pourra être avec nous en fin de semaine ou non."