Jamie Carragher, ancienne star de Liverpool et consultant sur la chaîne Sky Sports, a présenté ses excuses à Aston Villa, après que le club l'a menacé de poursuites judiciaires en raison de ses déclarations polémiques.

Carragher avait demandé aux supporters d'Aston Villa de « se taire », en employant des propos grossiers, et avait affirmé que le club « ne deviendrait jamais comme Manchester United ».

Après un communiqué virulent publié par Aston Villa en réponse à ses propos, Carragher a diffusé un message d'excuses dans une tentative d'apaiser l'atmosphère et de mettre fin aux tensions.

Carragher a écrit, sur son compte de la plateforme X : « Je tiens à présenter mes excuses à Aston Villa, à ses propriétaires et à ses supporters. Mon langage cette semaine était maladroit et inapproprié. »

Il a ajouté : « J'assure aux supporters d'Aston Villa que ce que j'ai dit l'était sur le ton de la plaisanterie, mais je comprends que cela n'a pas été perçu de cette façon, et c'est pourquoi je m'excuse. Je vous souhaite bonne chance aujourd'hui, allez Villa ! »

Carragher avait auparavant laissé entendre, lors de son passage dans l'émission « Stick to Football », qu'Unai Emery était peut-être devenu trop grand pour rester entraîneur d'Aston Villa, en référence aux ambitions et au potentiel du technicien espagnol.

Aston Villa avait remporté le titre de la Ligue Europa la saison dernière et terminé la Premier League à la cinquième place, mais le club a été contraint de vendre plusieurs de ses meilleurs joueurs, tels que Morgan Rogers, Youri Tielemans, Ollie Watkins et Emiliano Martínez.

Carragher a déclaré : « Je pense qu'Unai Emery est un entraîneur incroyable au regard de ce qu'il accomplit année après année. »

Il a ajouté : « Il gère un tel nombre de changements, et des joueurs qui ont besoin de temps pour s'adapter, et pourtant il continue de réussir année après année. »

Il a poursuivi : « Mais la raison pour laquelle je réponds aux supporters d'Aston Villa, c'est que je ne peux pas croire qu'un entraîneur qui obtient autant de succès en Ligue Europa ne pense pas à l'étape suivante. Si vous étiez joueur et que vous aviez gagné la Ligue Europa trois ou quatre fois, il est certain que vous aspireriez ensuite à vous battre pour la Ligue des champions. »

Il a continué : « Aston Villa ne deviendra jamais comme Manchester United. Je pense simplement qu'Emery n'a pas connu le succès escompté avec le Paris Saint-Germain ou Arsenal, et cela est peut-être dû à la présence de certaines personnalités surdimensionnées dans les vestiaires et à des choses de ce genre. »

Il a enchaîné : « Mais il est certain qu'il souhaite avoir une nouvelle opportunité d'entraîner l'un des clubs géants. Il y a une hiérarchie dans le football, que cela vous plaise ou non. »

Il a conclu : « Il y aura des clubs d'un rang inférieur à celui d'Aston Villa, et ils tenteront de recruter ses joueurs ou son entraîneur, alors arrêtez ces bêtises, supporters d'Aston Villa. Aston Villa ne deviendra jamais comme Manchester United. »