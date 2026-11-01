Carragher encense une star d'Arsenal : le meilleur de Premier League

Jamie Carragher, la légende de Liverpool, a fait l'éloge de la star d'Arsenal Declan Rice, le qualifiant de « meilleur milieu de terrain de Premier League, et de loin », après la victoire difficile des Gunners face aux Reds.

Kai Havertz a inscrit l'unique but à Anfield, en poussant le ballon de près au second poteau à la suite d'une passe magnifique de Rice.

Les deux équipes se sont procuré des occasions de marquer après le but d'ouverture de Havertz, mais la rencontre s'est terminée sur le score de 1-0, Arsenal prenant la tête de la Premier League, tandis que Liverpool est resté à la cinquième place.

Rice a été désigné homme du match après la victoire laborieuse d'Arsenal, et Carragher a approuvé ce choix, saluant non seulement le meilleur milieu de terrain de la Premier League, mais aussi l'un des plus grands joueurs de l'histoire des Gunners.

Carragher a déclaré sur la chaîne Sky Sports : « C'est le meilleur milieu de terrain de la Premier League, et de loin. Cela ne fait aucun débat. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal « Metro » : « Declan Rice est le meilleur milieu de terrain de ce pays. Je ne suis pas un supporter d'Arsenal, mais quand j'entends parfois les gens parler de lui, je suis en quelque sorte étonné, car ils ne comprennent pas le football et ne regardent pas le même match que moi. »

L'ancienne star de Liverpool a conclu : « C'est un milieu de terrain de classe mondiale. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain à être passés par Arsenal. Ils ont manifestement eu de très grands joueurs. Il fait partie des meilleurs d'entre eux. »