Trent Alexander-Arnold n'a pas répondu aux attentes placées en lui depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2025 en provenance de Liverpool, après une longue carrière à Anfield, le latéral anglais traversant la période la plus difficile de sa carrière.

Les chiffres reflètent l'ampleur des difficultés de l'international anglais à s'imposer au sein de la Maison Blanche sous la direction de José Mourinho, puisqu'il n'a été titularisé que lors de quatre matches seulement cette saison, reléguant au rang de troisième choix au poste d'arrière droit, derrière Fede Valverde et Denzel Dumfries.

Le Clasico de la saison dernière a été le meilleur exemple de sa mise à l'écart : lors de la victoire 2-1 du Real Madrid sur le Barça, Alexander-Arnold n'est entré en jeu que dans le temps additionnel, une participation symbolique qui reflète son niveau actuel et sa situation au sein de l'équipe.

Carragher : je le ramènerais immédiatement

Cette situation est parvenue aux oreilles de la légende de Liverpool Jamie Carragher, qui n'a pas hésité à remettre en question sa décision de quitter les Reds.

Dans le podcast « The Overlap », l'ancien défenseur de Liverpool a déclaré sans détour : « Je le ramènerais. Je pense qu'il a commis une énorme erreur en partant. Ils font jouer un milieu de terrain au poste d'arrière droit, et même en Clasico, Denzel Dumfries entre en jeu comme remplaçant. Donc, quand tu es le troisième choix dans un club, il est évident qu'ils veulent que tu cherches une porte de sortie. »

Et Carragher d'ajouter : « Je pense qu'il a commis une énorme erreur », précisant que tout retour éventuel devrait répondre aux besoins sportifs de Liverpool.

Liverpool regrette sa créativité

Au-delà de sa situation actuelle à Madrid, Carragher a mis en lumière le vide considérable laissé par Alexander-Arnold à Anfield.

Il a expliqué que le latéral était un élément décisif dans la construction des attaques de Liverpool grâce à sa capacité à délivrer de longues passes et à créer des occasions depuis l'aile, déclarant : « Il était formidable, mais nous avons un problème dans la construction des attaques depuis l'arrière par nos latéraux. Sa créativité nous a assurément manqué. »



