Carlo Ancelotti défend la convocation d’Estevao malgré son faible temps de jeu à Chelsea

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Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a apporté son soutien au jeune joueur de Chelsea Estevao après l’avoir convoqué en équipe nationale A malgré son manque de temps de jeu régulier en Angleterre. Ancelotti a insisté sur le fait que la sélection nationale poursuit des objectifs différents de ceux des clubs européens.

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Ancelotti convoque la pépite de Chelsea Estevao

L'ailier de Chelsea Estevao figure dans le groupe de 26 joueurs retenu par Carlo Ancelotti avec le Brésil pour les matches amicaux de novembre à Singapour, face au Japon et au pays hôte. L'attaquant de 19 ans peine à obtenir du temps de jeu en équipe première depuis son arrivée à Stamford Bridge.

Malgré son faible temps de jeu en club, Ancelotti reste déterminé à donner à Estevao l'occasion de jouer en sélection.

L'entraîneur italien a souligné l'immense potentiel du joueur à long terme pour la sélection.

Ancelotti promet de continuer à soutenir le jeune talent

Ancelotti a clairement indiqué que la situation d'Estevao en club n'empêchera pas le staff de l'aider à développer son talent. « Nous espérons qu'il pourra montrer toutes ses qualités. Nous continuerons à le suivre », a affirmé Ancelotti.

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« S'il ne joue pas une seule minute à Chelsea, nous continuerons à le suivre jusqu'au jour où nous estimerons qu'il n'est plus utile à la sélection. »

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« Jusqu'au jour où nous estimerons qu'il est utile... nous continuerons à le suivre, en lui donnant la possibilité de progresser normalement, comme c'est nécessaire pour un joueur de 19 ans. Ce sont des objectifs différents de ceux de Chelsea », a-t-il insisté.

Ancelotti voit un avantage au faible temps de jeu en club

Évoquant Estevao et Endrick, joueur du Real Madrid, Ancelotti a estimé que leur manque de temps de jeu en club pouvait aussi présenter un avantage en sélection. « Je pense toujours qu'il faut regarder derrière soi d'un œil et devant soi de l'autre », a expliqué Ancelotti.

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« Regarder derrière soi, cela signifie qu'évidemment, il vaudrait mieux qu'Estevao ou Endrick aient du temps de jeu pour progresser. »

« Mais nous pouvons aussi dire, de manière positive, qu'ils arrivent frais, qu'ils ne sont pas fatigués. Ils peuvent être performants avec la sélection », a souligné l'entraîneur.

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Estevao se prépare à saisir sa chance lors des matches amicaux à Singapour

Estevao cherchera à profiter des matches de novembre contre le Japon et Singapour pour montrer ses qualités offensives incisives.

Ancelotti prévoit d'accorder un temps de jeu conséquent à ses jeunes attaquants lors des deux rencontres.

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Le joueur de 19 ans rejoindra le groupe en Asie du Sud-Est la semaine prochaine.