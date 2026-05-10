Carl Hoefkens s'en prend à une partie des supporters du NAC et à ses concurrents après une journée noire

La relégation du NAC Breda est désormais officielle. Au terme d’une journée mouvementée au Rat Verlegh Stadion, où la rencontre face au sc Heerenveen a été définitivement arrêtée alors que son équipe menait 2-0, en raison de tirs répétés de feux d’artifice sur la pelouse, l’entraîneur Carl Hoefkens a dû se rendre à l’évidence. Et cette réalité, comme l’a clairement indiqué le technicien belge devant les caméras d’ESPN, est très dure à accepter.

« C’est en tout cas un coup dur », a réagi l’entraîneur. « Nous avons travaillé d’arrache-pied pour éviter ce scénario. Et quand la réalité vous rattrape, c’est incroyablement difficile. »

Outre la relégation, l’après-midi a laissé un goût encore plus amer après que l’arbitre Sander van der Eijk a définitivement arrêté la rencontre suite à plusieurs interruptions.

Le technicien a fait preuve de compréhension envers le règlement, tout en dénonçant le pouvoir qu’il confère à une minorité de trouble-fête : « Quelques individus gâchent tout. C’est un moment de deuil, un moment difficile. Mais on ne doit pas pour autant dépasser les bornes », a-t-il nuancé.

À l’exception de ces quelques individus, l’entraîneur n’avait que des éloges pour ses supporters. « Nous avons des supporters formidables, qui soutiennent toujours le club et qui se donnent toujours à fond. Ce comportement n’est pas dans l’intérêt du club. Cela n’a rien à voir avec le soutien au club. Ce match aurait simplement dû être joué jusqu’au bout, même s’il laissait un goût amer. »

Enfin, une remarque sur l’Excelsior, concurrent direct, a retenu l’attention : alors que le chaos régnait en tribunes, le club rotterdamois arrachait le match nul contre le FC Volendam et restait juste au-dessus de la ligne de relégation. Hoefkens a pesé ses mots, mais le message était clair.

« Même pendant la pause, on jette un œil à Excelsior-FC Volendam et on constate que le match est déjà nul. Pendant les vingt minutes suivantes, il ne se passera sans doute plus grand-chose. C’est pour le moins curieux et peu compatible avec l’esprit du fair-play. »