Caragher estime que le Maroc battra le Brésil, avant d’être éliminé de la Coupe du monde par cette même sélection

Dans une analyse qui fait débat, l’ancienne star anglaise Jamie Carragher affirme que le Maroc terminera en tête de son groupe à la Coupe du monde 2026, devant le géant brésilien.

Dans une interview accordée auquotidien britannique The Telegraph, l’ancien défenseur a estimé que les qualifiés pour les huitièmes de finale semblaient connus, mais que la bataille pour la première place du Groupe 3, composé du Maroc, du Brésil, de l’Écosse et d’Haïti, s’annonçait intense.

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La légende de Liverpool a ajouté : « Même si le Brésil part favori pour revenir en force après une longue absence du podium, je pense que le Maroc terminera en tête du groupe, devant le Brésil en deuxième position, et je vois l’Écosse prendre la troisième place. »

Selon lui, les demi-finalistes du Mondial 2022 sont désormais une force avec laquelle il faut compter.

En phase à élimination directe, il voit les Lions de l’Atlas éliminer le Japon en 16es puis l’Équateur en 8es, avant de buter sur l’Angleterre en quarts.

L’ancien défenseur central anticipe même une finale 100 % européenne entre la France et le Portugal, avec l’Espagne et l’Angleterre complétant le dernier carré.