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Fabio Capello, interrogé par la Gazzetta dello Sport, fait le point sur le Milan, qui vient de signer un large succès contre Frosinone et une belle victoire après avoir été mené sur le terrain de l'Olympiacos en Ligue Europa.

Cet état d'esprit peut-il aussi mener au titre de champion d'Italie ? « Pourquoi pas ? Cela renforce la confiance, vous fait croire que vous êtes sur la bonne voie, qu'en jouant d'une certaine manière, vous pouvez obtenir des résultats. Et puis, le classement parle de lui-même : Milan est là. S'ils jouent comme ça, ils peuvent donner des raisons de s'inquiéter à la Roma et à l'Inter, que je considère comme les deux principaux candidats. La Lazio ? Elle reste devant, mais c'est une surprise. Milan peut être le véritable troisième prétendant et s'est engagé sur une voie qui peut le mener au sommet. »

Sur Hutchinson : « Chaque fois que je l'ai vu sur le terrain, je me suis demandé pourquoi il ne jouait pas toujours. Contre l'Olympiacos, il a fait la différence parce que ses adversaires n'arrivaient pas à l'arrêter. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faisait tout cela en gardant une grande lucidité. Il est vrai aussi qu'il faut un joueur comme Pulisic, capable de frapper parfaitement le ballon ou de servir un coéquipier. Autre point positif : l'absence totale d'égoïsme. Je n'ai jamais vu quelqu'un donner l'impression de dire “c'est moi qui le fais, c'est moi qui tire”. Au contraire, chacun cherche un coéquipier. Pour revenir à Hutchinson, il possède de la vitesse et une capacité à changer de rythme, des qualités très importantes dans le football d'aujourd'hui, comme le montre le PSG. »

Sur Gonçalo Ramos et Cisse : « Je pensais que Gonçalo pourrait être décisif tout de suite, mais laissons-lui du temps, attendons-le. Peut-être que l'augmentation de la concurrence va justement le stimuler. Il faut aussi qu'il reçoive des ballons devant le but : on marque dans les 10-12 derniers mètres et il en a reçu peu. C'est pour cela que je lui trouve des circonstances atténuantes. Cisse ? En numéro 9, il marque à chaque fois. Et puis je fais confiance à Silvio Baldini, qui dit qu'il peut jouer à ce poste... »