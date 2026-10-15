Cancelo, candidat à un poste surprise au Barça

Le latéral portugais João Cancelo, star du Barça, affiche un rendement offensif impressionnant,à tel point qu'il pourrait être candidat pour remplacer le Brésilien Raphinha au poste de faux avant-centre.

Le latéral gauche du Barça a exploité au maximum ses qualités tactiques et physiques, comme il l'a clairement montré face à Galatasaray, et il est au sommet de son art en ce début de saison 2026-2027, selon le quotidien catalan « Mundo Deportivo ».

Entre le Barça et la sélection portugaise, Cancelo a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive sur ses huit dernières rencontres, dont quatre avec le club catalan et quatre avec sa sélection nationale.

Cette performance est d'autant plus remarquable au regard de son rôle défensif sur le couloir, sans oublier sa capacité à créer des occasions offensives, comme lors du match face à Galatasaray, où il a marqué un but pour conduire son équipe à la victoire (4-1), au milieu d'une pluie d'occasions barcelonaises entachées de quelques maladresses.

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Cette saison, Cancelo a ouvert le score à deux reprises pour le Barça : une première fois contre Racing en Liga, puis lors de la rencontre face à Galatasaray en Ligue des champions.

Le joueur portugais a entamé cette belle série avec son but face à Racing (7-2) le 16 septembre dernier, avant d'en inscrire un autre, également depuis l'extérieur de la surface, mais le ballon a rebondi sur un joueur adverse.

Lors du match contre Séville le 19 septembre, il a été titulaire mais n'est pas parvenu à trouver la faille, avant de marquer de nouveau contre le Danemark (2-4) le 1er octobre en Ligue des nations, puis de rééditer l'exploit le 4 octobre face à la Norvège (2-1).

Il est entré en jeu lors du match contre Getafe le 10 octobre, puis a été titularisé le 13 octobre, inscrivant son troisième but sur ses trois dernières rencontres contre Galatasaray (1-4).



