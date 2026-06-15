Canada - Qatar : aperçu du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026 – tout ce que vous devez savoir

Coupe du monde - Grp. B BC Place Vancouver

Le coup d’envoi de la rencontre Canada - Qatar sera donné le 18 juin 2026 à 18 h 00 (heure de l’Est) et à 22 h 00 (GMT).

Canada vs Qatar : contexte de la rencontre

Le Canada, coorganisateur de l’épreuve et 30e au classement FIFA, a entamé sa campagne par un match nul 1-1 face à la Bosnie. De son côté, le Qatar a arrachée une égalité 1-1 spectaculaire contre la Suisse grâce à une égalisation à la 94e minute. Le groupe B s’annonce comme l’un des plus indécis de la Coupe du monde.

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Qui sont l'entraîneur et les joueurs clés du Canada ?

À la tête de l’équipe, Jesse Marsch, ex-technicien de Leeds United, s’appuiera sur l’expérience du latéral gauche du Bayern Munich Alphonso Davies, de retour après une longue convalescence. Le milieu de terrain de Sassuolo Ismael Koné et l’attaquant de la Juventus Jonathan David devraient également jouer un rôle clé.

La sélection masculine canadienne a pris part à trois phases finales de la Coupe du monde de la FIFA : en 1986, en 2022 et, désormais, en 2026. Davies a d’ailleurs inscrit le tout premier but de son pays en Coupe du monde, lors du match face à la Croatie en 2022. Âgé de 52 ans, l’entraîneur peut se prévaloir d’une brillante carrière de joueur : il a disputé quatorze saisons en MLS aux États-Unis dans les années 1990 et 2000, et il a été sélectionné à deux reprises en équipe nationale américaine.

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Qui sont les joueurs clés du Qatar, et qui est leur entraîneur ?

Le meneur de jeu d’Al Sadd, Akram Afif, est la principale attraction de la sélection qatarie. Sa créativité doit alimenter le meilleur buteur de l’histoire des « Marrons », tandis que l’attaquant d’Al Duhail, auteur de buts en Coupe d’Asie, en Copa América et en Gold Cup, entend perturber l’arrière-garde adverse.

Après la qualification historique du Qatar, les dirigeants ont confié les rênes à l’expérimenté technicien espagnol Julen Lopetegui, ex-sélectionneur de l’Espagne, du Séville FC et du Real Madrid. Son objectif : faire oublier la campagne 2022, au cours de laquelle le pays organisateur avait concédé trois défaites en autant de matchs de groupe.

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Le groupe canadien de 26 joueurs

Gardiens : Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Défenseurs : Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Munich), Alfie Jones (Middlesbrough).

Milieux de terrain : Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Koné (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto) et Jonathan Osorio (Toronto).

Attaquants : Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

Sélection de 26 joueurs du Qatar

Gardiens : Salah Zakaria (Al-Duhail), Mahmoud Abunada (Al Rayyan), Meshaal Barsham (Al-Sadd)

Défenseurs : Hashmi Hussein (Al Arabi), Ayoub Alawi (Al Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Pedro Miguel (Al-Sadd), Issa Laaye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Sultan Al-Brake (Al-Duhail), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa)

Milieux de terrain : Mohammed Al-Manai (Al Shamal), Jassem Jaber (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Ahmed Fathi (Al Arabi), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Assim Madibo (Al-Wakrah)

Attaquants : Tahseen Mohammed (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Almoez Ali (Al-Duhail), Akram Afif (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Youssef Abdurrazaq (Al-Wakrah), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd) et Ahmed Al-Janahi (Al Gharafa).

Actualités des équipes et compositions

Le Canada, dirigé par Jesse Marsch, n’a pour l’instant signalé aucune blessure ni suspension, et la composition probable reste à confirmer.

Le Qatar, entraîné par Julen Lopetegui, n’a signalé aucune blessure ni suspension au moment de la publication. La composition probable sera communiquée ultérieurement.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Bilan des confrontations directes

CAN Dernier match QAT 1 0 Nul 0 Qatar 0 - 2 Canada 2 Buts marqués 0 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1

D'après les données disponibles, la seule rencontre antérieure entre ces deux équipes a eu lieu lors d'un match amical le 23 septembre 2022, que le Canada avait remporté 2-0 à l'extérieur au Qatar. Ce résultat constitue la seule victoire enregistrée par le Canada face à son adversaire du groupe B.

Classement

Au classement de ce groupe B, le Canada occupe actuellement la deuxième place et le Qatar la troisième après la première journée.