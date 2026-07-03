Canada - Maroc : aperçu de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce que vous devez savoir

Coupe du monde - Phase Finale Houston Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Canada – Maroc sera donné le 4 juillet 2026 à 13 h 00 (heure de l’Est) et à 18 h 00 (GMT).

Les Canucks accueillent la meilleure équipe d’Afrique pour une place en huitièmes de finale

Le Canada de Jesse Marsch s’aventure en terrain inconnu en disputant son tout premier huitième de finale en Coupe du monde. Il aura fort à faire face au Maroc, demi-finaliste de l’édition 2022.

Comment le Canada et le Maroc en sont arrivés là

Contexte

Le Canada, coorganisateur de l’épreuve, a traversé la phase de groupes sans trop de difficulté, récoltant quatre points grâce à un nul 1-1 face à la Bosnie-Herzégovine et une victoire 6-0 contre le Qatar, ponctuée d’un triplé de la star de la Juventus, Jonathan David. La facture s’est toutefois révélée salée : le milieu de terrain de Sassuolo, Ismael Koné, s’est cassé la jambe. La défaite 2-1 concédée face à la Suisse lors de la dernière journée du groupe B n’a finalement eu aucune incidence. En seizièmes de finale, le succès 1-0 contre l’Afrique du Sud a été une rencontre prudente et globalement prévisible, les deux formations découvrant les phases à élimination directe d’une Coupe du monde. Stephen Eustáquio a brisé les espoirs sud-africains en inscrivant le but de la victoire dans le temps additionnel. La star du FC Porto a grandi au Portugal et a représenté ce pays en équipe U21.

Le Maroc a commencé par un nul 1-1 face au Brésil, avant de battre l’Écosse 1-0 et Haïti 4-2. Rien ne préparait pourtant les observateurs au suspense de leur victoire aux tirs au but contre les Pays-Bas en seizièmes. Né à Barcelone, Ismael Saibari a inscrit trois buts en phase de poules, performance qui a convaincu le Bayern Munich de le recruter.

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Le Canada est handicapé par les blessures

Le sélectionneur Jesse Marsch, ex-entraîneur de Leeds United, n’a pas pu s’appuyer sur son atout majeur, le latéral gauche du Bayern Munich Alphonso Davies, de retour seulement en avril pour la demi-finale de Ligue des champions contre le PSG après une longue convalescence. Une récidive de cette blessure l’a privé de la moindre minute dans le tournoi, mais il pourrait faire son retour à point nommé pour cette rencontre. Le milieu de terrain de Sassuolo, Ismael Koné, s’est cassé la jambe lors du match de groupe contre le Qatar, et son absence est également un coup dur.

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L’expérience du Maroc dans les grands matchs pourrait s’avérer cruciale

Les Lions de l’Atlas ont été la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde en 2022, avant de s’incliner face à la France, future championne du monde. En 2026, leur présence en phase à élimination directe n’est donc pas une surprise. Ils ont trouvé le moyen de se défaire des Pays-Bas : un égalisation d’Issa Diop à la 91^e minute a envoyé le match en prolongation, puis ils l’ont emporté 3-2 aux tirs au but, lors d’une séance digne d’un véritable rollercoaster.

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Composition probable du Canada

Crepeau ; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Davies ; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar ; David, Oluwaseyi.

Composition probable du Maroc

Bounou ; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui ; El Aynaoui, Bouaddi ; Diaz, Ounahi, El Khannouss ; Saibari.

Statistiques clés du match Canada - Maroc

Le milieu de terrain canadien Stephen Eustáquio est le premier numéro 7 ayant joué pour le Portugal à marquer en phase à élimination directe d’une Coupe du monde.

Le Maroc s’est qualifié à six reprises lors de ses huit derniers matchs à élimination directe dans les grands tournois.

Les Lions de l’Atlas n’ont concédé que deux des huit tirs au but auxquels ils ont fait face lors des séances de tirs au but en Coupe du monde.

Achraf Hakimi pourrait devenir le premier joueur africain à atteindre 15 matchs en Coupe du monde ; il a participé à cinq buts lors de ses sept dernières sorties internationales (1 but, 4 passes décisives).

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Le groupe de 26 joueurs du Canada

Gardiens : Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Défenseurs : Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moïse Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Munich), Alfie Jones (Middlesbrough).

Milieux de terrain : Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Koné (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Attaquants : Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

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La sélection marocaine de 26 joueurs

Gardiens : Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Forces armées royales)

Défenseurs : Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk), Marwane Saadane (Al-Fateh)

Milieux de terrain : Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (AS Rome), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Gérone), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Attaquants : Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasbourg), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Francfort), Amine Sbai (Angers)

Forfaits : Nayef Aguerd (Marseille), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis).

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Actualités des équipes et compositions

Le Canada est dirigé par Jesse Marsch. Aucun blessé ni suspendu n’est signalé à ce stade, et le onze de départ reste à confirmer. Des mises à jour seront apportées à l’approche du coup d’envoi.

Le Maroc est dirigé par Mohamed Ouahbi. Comme pour le Canada, aucune information confirmée concernant des blessures ou des suspensions n’est disponible à ce stade, et aucun onze de départ prévisionnel n’a été dévoilé. Les informations sur les équipes seront mises à jour dès qu’elles seront disponibles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Le Canada a remporté deux victoires, fait deux matchs nuls et essuyé une défaite lors de ses cinq dernières sorties, marquant neuf buts et encaissant trois au cours de cette série. Son dernier résultat remonte au 28 juin, avec une victoire 1-0 contre l’Afrique du Sud en Coupe du monde, grâce à un but décisif d’Eustáquio en fin de match. Plus tôt dans le tournoi, il s’était imposé 6-0 face au Qatar, mais s’était incliné 2-1 face à la Suisse. Un nul 1-1 face à la Bosnie-Herzégovine et un autre 1-1 en amical contre l’Irlande complètent ce bilan.

Le Maroc a remporté trois victoires et concédé deux nuls lors de ses cinq dernières sorties, restant invaincu durant cette série. Sa dernière prestation s’est conclue par un match nul 1-1 contre les Pays-Bas le 30 juin, avant de l’emporter aux tirs au but pour se qualifier. Auparavant, les Lions de l’Atlas avaient battu Haïti 4-2 et l’Écosse 1-0 en phase de groupes, fait match nul 1-1 contre le Brésil, puis 1-1 face à la Norvège en match amical. Ils ont marqué huit buts et en ont encaissé cinq lors de ces cinq sorties.

Bilan des confrontations directes

CAN Derniers matches MAR 0 0 Nul 2 Victoires Canada 1 - 2 Maroc

Maroc 4 - 0 Canada 1 Buts marqués 6 Match à plus de 2,5 buts 2/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Les deux sélections se sont rencontrées à deux reprises dans l’histoire. Leur dernière confrontation remonte à la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2022, le 1^(er) décembre 2022 : le Maroc s’était imposé 2-1. Auparavant, les Lions de l’Atlas avaient dominé un match amical 4-0 à domicile le 11 octobre 2016. Le bilan général penche en faveur du Maroc avec deux victoires et aucune défaite.

Classement

Le Canada a terminé deuxième du groupe B, tandis que le Maroc s’est qualifié en tant que deuxième du groupe C.