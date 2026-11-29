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Luis Campos, le gourou portugais du mercato qui a contribué à bâtir le Paris Saint-Germain, double champion d’Europe, confie sur ses réseaux sociaux personnels traverser une période difficile : « Je traverse des moments particuliers. L’un d’eux est lié à un problème de santé personnel, qui ne m’empêche toutefois pas de travailler et de donner le meilleur de moi-même dans mes engagements professionnels. Avant le match contre City, après avoir réfléchi et médité à la suite des premiers traitements difficiles, j’ai réussi à trouver l’équilibre nécessaire pour me relever et continuer à donner le maximum. Cela n’a pas été facile. J’ai pu compter sur l’aide de l’équipe. Des personnes extraordinaires, sur le terrain comme en dehors. Quand nous avons affronté le Barça, j’ai craint que ma peur ne se répercute sur l’équipe. Mais cela n’a pas été le cas, ils ont tous été incroyables. Ceux qui me connaissent savent toutefois à quel point je m’efforce de préserver l’harmonie. Avec l’aide du président Nasser et de son équipe, de Luis Enrique et de son staff, d’Olivier Gagne et de tous ceux qui travaillent chaque jour au sein de ce groupe extraordinaire à Poissy. Et enfin, les joueurs, qui m’ont inondé de messages, m’ont rendu visite, etc., en me transmettant une énergie positive et en me rappelant que, comme le dit le coach, nous nous resserrons pour défendre, nous nous écartons pour attaquer et nous nous retrouvons devant le but pour célébrer un but. Quelle équipe ! Ensemble, j’ai senti la force nécessaire pour surmonter l’obstacle que la vie a placé sur mon chemin. Et nous y sommes presque. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Le travail me nourrit et me fait sentir vivant. C’est ce qui compte pour l’avenir. Quelle équipe ! Ensemble, j’ai senti la force nécessaire pour surmonter l’obstacle que la vie a placé sur mon chemin. Et nous y sommes presque. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. »

« Le travail me donne de l’énergie et me fait sentir vivant. C’est ce qui compte pour l’avenir. Nous savons ce que nous voulons », poursuit Campos, selon la traduction publiée par Sportmediaset. « C’est ce qui nous donne confiance. Nous avons fait notre devoir. Écouter le président, l’entraîneur, nos équipes… Nous avançons sans peur, car perdre Kvara et Doué (deux des piliers de cette équipe) est certainement un problème, mais nous avançons. Sereins, unis et confiants, à la recherche de solutions à domicile et/ou à l’extérieur. Nous ne pouvons pas recruter le 1er décembre. Ne stressez pas ceux qui vont bien. Car ceux qui ne vont pas bien ne se stressent pas avec vous. Ils n’en ont pas le temps. Le temps dont ils disposent est si précieux et si noble qu’il imprègne chacune de leurs pensées. Il est possible de proposer 10 noms par jour (il y a eu un jour où, compte tenu de l’importance du PSG dans le paysage actuel du football mondial, acquise sur le terrain et dont nous sommes fiers), 18 noms différents ont été cités pour le même poste dans divers médias de plusieurs pays. Parfait, tout le monde essaie d’être créatif et de faire sa part. Et certains y parviennent… D’autres, et ce sont presque toujours les mêmes, sont très loin du compte. Nous les connaissons déjà et nous ne leur en voulons pas. À condition que le respect mutuel règne. Et que la liberté d’opinion de chacun soit également respectée. Cela ne me dérange absolument pas qu’ils se trompent souvent. Ceux qui doivent faire les bons choix sont essentiellement Luís Enrique, Dembélé, Hakimi, Nuno, Akliouche, Ferran, Mayulo et bien d’autres vrais champions et spécialistes qui poursuivent sereinement leur chemin grâce à la force du travail. Quant à ceux qui inventent, mentent et cherchent à profiter de la situation pour détruire ce qui a été construit jusqu’ici, et qui servent d’autres intérêts parallèles et parfois particuliers, généralement différents de ceux du PSG… qu’ils continuent, car cela ne nous dérange absolument pas. Ils nous aident même dans ce nouveau monde où ce qui est vrai maintenant ne l’était déjà plus il y a trois minutes. Pour moi, régner dans la confusion est le principe du chaos, et beaucoup de personnes ont mal fini ainsi. Pour moi, la maladie exige le même parcours que la santé. Respecter les règles, défendre et combattre ce qui nous tue ou nous donne la vie. En sachant toujours que, même en suivant cette voie, nous pouvons mourir. Par notre faute et/ou celle des autres. Après tout, c’est simple. Mais on ne le comprend qu’après coup. Car, à la fin, tout se révèle. Et vous, en avez-vous peur ? Moi, non. »