Tout au long de l'histoire, certains joueurs n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes durant une saison, avant de se métamorphoser au début de la suivante. Mais le début de la nouvelle saison indique que ce ne sera pas le cas du Français Eduardo Camavinga avec le Real Madrid.

Selon le journal « AS », le joueur français (23 ans), qui a souffert de son absence à la Coupe du monde en raison d'une saison modeste, a travaillé tout l'été pour aborder la préparation de la nouvelle saison dans les meilleures conditions possibles. Pourtant, sa participation de 90 minutes face à la Fiorentina, à laquelle s'ajoutent plus de deux heures face à Alcorcón et Leganés, a suffi à montrer qu'il n'a pas encore laissé une empreinte marquante.

Après avoir été titulaire lors des deux premiers matches amicaux au stade Di Stéfano, il est revenu comme titulaire face à la Fiorentina. Le manque de joueurs de l'équipe première à ce stade de la préparation de la saison lui a offert une occasion en or de prouver sa valeur aux yeux de l'entraîneur José Mourinho, mais il ne l'a pas saisie pour l'instant.

Malgré sa passe décisive sur le premier but du Real Madrid face à la Fiorentina, Camavinga a paru nerveux, dispersé et peu sûr de lui face à la formation italienne.

Sa tentative ratée de contrôler le ballon s'est également largement répandue sur les réseaux sociaux. Toutefois, le Real Madrid n'a fait que débuter la préparation de la nouvelle saison, si bien que le joueur français aura d'autres occasions de prouver sa valeur.

La pire nouvelle que Camavinga recevra, si ce n'est la pire de toutes, ne le concerne pas personnellement, mais ses coéquipiers de la Maison Blanche. En effet, à partir de cette semaine, les joueurs qui sont allés le plus loin lors de la Coupe du monde reviendront progressivement chez les Merengue, et certains d'entre eux sont des joueurs du milieu de terrain dotés d'un esprit de compétition très élevé.

Le Portugais Bernardo Silva a été le premier à arriver, la nouvelle recrue du Real Madrid ayant passé une visite médicale hier lundi, avant de s'entraîner sous la direction de son compatriote Mourinho.

Et bien que Bernardo Silva évolue habituellement sur l'aile droite, il est également capable de jouer dans un rôle axial, au sein d'un double pivot, soit le même poste qu'occupe actuellement Camavinga,

et après Bernardo, c'est au tour d'Aurélien Tchouaméni, qui devrait débuter comme titulaire dans le onze du Real Madrid.

Avec ces recrues, l'entraîneur du Real Madrid pourra compter sur l'ensemble des joueurs du milieu de terrain, dans l'attente de l'arrivée éventuelle de Rodri.

En cas d'arrivée du joueur de Manchester City, l'avenir de Camavinga pourrait changer radicalement, car la venue de l'Espagnol constituerait un grand revers pour le Français et pourrait même le pousser à mettre un terme à son parcours avec le Real Madrid.