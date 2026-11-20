Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Alvaro Arbeloa a assuré que Calvin Bassey ne serait pas autorisé à quitter Fulham cet hiver. L’entraîneur a qualifié le défenseur nigérian d’« un des meilleurs au monde ».

Plusieurs médias britanniques ont évoqué cette semaine un possible transfert de Bassey à Manchester United.

Interrogé vendredi après-midi sur l’intérêt suscité par son joueur, l’entraîneur de Fulham n’a eu que des éloges pour le défenseur gaucher.

« Dès les premiers jours de mon arrivée ici, j’ai vu à quel point il était bon. Je le considère comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Il est donc logique que tant de clubs veuillent le recruter. »

Publicité Publicité

« Cela ne m’inquiète pas, car je pense que Calvin est lui aussi très heureux ici. Je suis également très, très heureux de l’avoir », a conclu l’ancien entraîneur du Real Madrid.

Bassey a joué à l’Ajax lors de la saison 2022/23. Le club d’Amsterdam l’avait recruté aux Rangers FC pour 23 millions d’euros, mais il n’était pas parvenu à convaincre. Un an plus tard, il a rejoint Fulham pour 22 millions d’euros.

À Fulham, le Nigérian aux racines italiennes est toujours assuré d’une place de titulaire. Son contrat à Craven Cottage court jusqu’à la mi-2027, mais le club dispose d’une option pour le prolonger d’un an.

Publicité

Selon Transfermarkt, Bassey vaut encore 28 millions d’euros. On ignore combien Manchester United serait prêt à payer cet hiver.

Fulham occupe actuellement la quinzième place de Premier League. Le club compte deux points de plus que Manchester United, dix-huitième.