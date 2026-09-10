Caio Henrique partage un récit émouvant : « Si tu signes à l’Ajax, je viendrai à Amsterdam »

Caio Henrique est revenu, dans un entretien accordé à Ajax TV, sur son enfance au Brésil. Le latéral gauche de 29 ans évoque notamment le rôle crucial de son grand-père, qui a pris celui de figure paternelle après la mort de son père dans un accident de moto.

« Quand j’avais cinq ans, mon grand-père m’a inscrit dans une école de football de ma ville », commence la recrue estivale de l’Ajax. « Il disait qu’il était clair que j’avais beaucoup de qualités dès mon plus jeune âge. J’ai continué à progresser et j’ai finalement rejoint Santos. »

« Mon grand-père m’y emmenait toujours. Il m’emmenait aux entraînements, aux matches. Il achetait mes chaussures de football, mon maillot. C’était toujours lui. »

« Mon père est mort quand j’avais cinq ans des suites d’un accident de moto », poursuit Henrique. « Mon grand-père a donc repris son rôle de figure paternelle. »

« Il a toujours été une personne importante pour moi. Il m’a appris à toujours m’entraîner dur, à me battre pour mes objectifs. Il disait toujours que si mon rêve était de devenir footballeur professionnel, je devais toujours m’entraîner plus dur que les autres joueurs. »

« Je pense que c’est la personne la plus importante qui m’a aidé dans ce processus. Mon grand-père vit au Brésil, il n’aime pas vraiment l’avion. C’est très difficile pour lui. Par exemple, il n’est jamais allé à Monaco », raconte Henrique, qui a été sous contrat avec l’AS Monaco entre les étés 2020 et 2026.

Son grand-père pourrait toutefois bientôt prendre l’avion pour les Pays-Bas. « J’ai parlé avec lui cette année et il a dit qu’il viendrait, parce qu’il aime l’Ajax. Avant que je signe à l’Ajax, il m’a dit : “L’Ajax avait des équipes formidables dans les années 1960, 1970 et 1980 !” »

« Il disait qu’il connaissait beaucoup de joueurs et je ne sais quoi. “Si tu signes à l’Ajax, je viendrai cette année à Amsterdam pour voir ça !”, a-t-il dit, donc maintenant je dois lui envoyer un billet d’avion pour qu’il puisse venir voir un match. Sans lui, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui », conclut l’international à cinq reprises.