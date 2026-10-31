« Ça peut paraître bête, mais j’ai sous-estimé mon transfert au PSV. »

Sven Mijnans a été samedi soir l’un des grands artisans de la victoire du PSV, qui s’est imposé 7-0 face à Willem II. Le milieu de terrain a inscrit un superbe but, délivré une passe décisive et s’est présenté avec le sourire devant la caméra d’ESPN après la rencontre. « Quand on gagne 7-0, qu’on marque et qu’on délivre des passes décisives, on se sent bien », a déclaré Mijnans.

Mijnans s’est surtout réjoui de la performance collective du PSV, d’autant que les sept buts ont été inscrits par sept joueurs différents. « J’ai aussi trouvé que les joueurs entrés en jeu ont apporté leur contribution et vraiment insufflé un supplément d’énergie », a-t-il expliqué. « Le travail que nous accomplissons tous ensemble depuis quelques semaines se traduit aujourd’hui par des buts, et c’est une belle chose. »

Mijnans a lui-même signé l’un des plus beaux buts de la soirée en reprenant directement un centre de Sergiño Dest pour envoyer le ballon au fond des filets avec l’aide de la barre transversale. « J’ai vu un joueur s’élever, mais à un moment donné, je ne l’ai plus vu sauter », s’est-il remémoré. « Je me suis alors dit que je pouvais tenter ma chance, et le ballon est bien rentré. »

Selon Mijnans, ce geste demandait tout de même une bonne dose de technique, car le ballon n’est pas arrivé idéalement sur son pied. « Le ballon arrivait un peu au milieu, alors j’ai dû le placer de l’intérieur du pied vers le second poteau », a expliqué le milieu de terrain. « Ça paraît très facile, mais le ballon est entré parfaitement. »

Cette victoire est bonne à prendre pour la confiance du PSV avant son match de Ligue des champions contre le Club Bruges, prévu mercredi. « Nous formons une seule équipe, une famille, et nous avons de nouveau réalisé tous ensemble une belle performance », a déclaré Mijnans, qui souhaite s’appuyer sur la prestation livrée face au FC Porto (victoire 0-1). « Ce que nous avons fait là-bas, nous voulons aussi le faire lors du prochain match, mais ce ne sera pas une partie de plaisir, car Bruges a vraiment une bonne équipe cette année. »

Mijnans attend également avec impatience sa première titularisation à domicile en Ligue des champions, même s’il se réjouit avant tout de son évolution personnelle au PSV. « Je n’ai pas encore débuté un match à domicile en Ligue des champions, mais d’autres joueurs m’ont dit que cela apportait quelque chose en plus et que c’était vraiment spécial », a confié le milieu de terrain. « Cela fait déjà quelques semaines, peut-être même deux mois, que je me sens vraiment bien et que je sens que je suis à ma place au PSV. »

Ce sentiment n’a toutefois pas été présent dès le départ, a reconnu Mijnans. Après son arrivée l’été dernier, il lui a fallu du temps pour trouver ses marques, notamment en raison du déménagement et de la vie de famille avec son jeune enfant. « Au début, c’était un peu plus compliqué et j’avais peut-être besoin de trouver davantage ma place », a-t-il raconté, avant de reconnaître qu’il avait eu de bonnes discussions à ce sujet. « Ça peut paraître un peu bête, mais j’ai peut-être un peu sous-estimé tout cela au départ. Maintenant, tout est sous contrôle et il y a de la stabilité. »