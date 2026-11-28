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La situation se complique encore pour le Bayern Munich. Konrad Laimer est sorti sur blessure lors du 0-0 contre Hambourg, mais les nouvelles sont rassurantes pour Lennart Karl.

Après une prestation jusque-là très décevante , Karl a signalé une douleur à la hanche au début de la seconde période. Laimer l’a remplacé à la 52e minute et a ensuite occupé le couloir droit. Mais, touché par un coup, il a lui aussi dû sortir à la 87e minute, en proie à la douleur. Nathaniel Brown est entré à sa place.

Après le coup de sifflet final, l’entraîneur Vincent Kompany s’est montré rassurant au sujet de Karl : sa sortie était prévue dans le cadre de la gestion de son temps de jeu. La situation de Laimer est plus préoccupante. « Ça ne se présente pas bien », a déclaré Kompany. Aucun diagnostic officiel n’a encore été communiqué. Si Laimer devait effectivement être indisponible, il rejoindrait une infirmerie qui compte déjà plusieurs joueurs clés.

Le capitaine et gardien titulaire Manuel Neuer ne reviendra pas avant le début de la phase retour, après sa blessure au pied. Ismael Saibari (déchirure de la syndesmose) devrait être absent jusqu’en février, Harry Kane (déchirure de la syndesmose) jusqu’en mars. Jamal Musiala avait fait son retour vendredi dernier contre le 1. FC Cologne (1-1), après une déchirure musculaire, mais sa blessure s’est réveillée mercredi face au LOSC Lille (1-2). Il devrait être absent quatre à six semaines.

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Michael Olise pourrait revenir dès mardi, en huitième de finale de la Coupe d’Allemagne contre le Hertha Berlin, après sa contusion au pied. Serge Gnabry (blessure musculaire) et Alphonso Davies (déchirure musculaire) ont quant à eux repris l’entraînement collectif vendredi. Ils pourraient faire leur retour avant Noël.

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Joshua Kimmich sera, lui, suspendu en Bundesliga après son carton rouge évitable contre le HSV .