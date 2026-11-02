On jouait la 79e minute à Anfield lorsque les esprits se sont échauffés dans un match déjà disputé avec passion. Le capitaine d’Arsenal, Martin Ödegaard, se tenait à genoux et sur les coudes, apparemment touché. C’est alors qu’Alexis Mac Allister est intervenu. Le numéro 10 de Liverpool s’est penché vers le Norvégien, lui a dit quelque chose, puis lui a donné une tape derrière la tête qu’il fallait beaucoup de bonne volonté pour interpréter comme un geste affectueux ou encourageant.

Les Gunners ont aussitôt réagi à cette provocation envers leur capitaine. Le latéral droit Jurrien Timber a confronté Mac Allister et, en quelques secondes, un attroupement de joueurs vêtus de rouge et de jaune pâle s’est formé. Finalement, Noni Madueke a demandé des comptes à Mac Allister, front contre front. Il y a eu un contact entre l’international anglais et l’international argentin, après quoi ce dernier s’est écroulé comme frappé par la foudre.

L’arbitre Andrew Madley a alors distribué les cartons : un jaune pour Mac Allister et un pour Timber. Au grand mécontentement des supporters de Liverpool, Madueke, déjà averti, n’a reçu aucun carton pour ce supposé coup de tête.

Ce que Neville et Carragher disent de la réaction de Mac Allister

Les consultants de Sky Sports ont approuvé la décision de l’arbitre et se sont montrés sévères envers Mac Allister. Gary Neville a bien vu « un petit mouvement de tête », mais a jugé la réaction du joueur de Liverpool « un peu exagérée » : « Relève-toi. C’est gênant. » L’ancien joueur de Manchester United a également reproché à l’Argentin d’avoir déclenché toute cette agitation en frappant Ödegaard : « C’était inutile. »

La légende de Liverpool et supporter du club Jamie Carragher a été plus direct : « Nous devons vraiment sévir, interpeller les gens et leur dire : “C’est gênant.” Il faut que ça s’arrête, c’est ridicule. Je ne supporte pas ça. »

L’ancien défenseur central a appelé à une action commune contre « ces face-à-face » et exhorté le responsable de l’arbitrage Howard Webb, la Premier League et les entraîneurs à agir : « Ils doivent se réunir et faire en sorte qu’on ne donne plus de cartons rouges pour cette m*** ! »

L’arbitre vidéo Stuart Attwell avait estimé que le contact de Madueke avec Mac Allister n’était « ni violent ni brutal » et avait donc renoncé à signaler une expulsion de l’ailier d’Arsenal pour geste violent.

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Une erreur d’arbitrage manifeste ? Timber retient Isak dans la surface

Liverpool ne s’est pas senti lésé par les arbitres sur cette seule action. En première période, Madley et ses collègues n’ont pas accordé de penalty à Alexander Isak après que Timber l’a fortement tiré par le maillot dans la surface. Retenu ainsi, l’attaquant suédois a manqué de peu un centre de la tête, perdant une excellente occasion de marquer.

L’ancien responsable de l’arbitrage Keith Hackett a qualifié cette action d’erreur manifeste. L’entraîneur de Liverpool était du même avis. Andoni Iraola a supposé qu’Isak aurait obtenu le coup de sifflet s’il s’était laissé tomber sur cette action. « Ce n’est pas comme ça que ça devrait se passer, mais c’est la réalité. La prochaine fois, nous devrons dire à Alex de tomber, sinon l’arbitre ne sifflera pas », a déclaré le Basque.

Grâce à un but de Kai Havertz (16e), Arsenal, champion en titre, a finalement remporté le match 1-0 et repris la tête du classement. Manchester City et Brighton & Hove Albion sont les premiers poursuivants des Londoniens. Après sa deuxième défaite de la saison, Liverpool a reculé à la cinquième place, derrière le FC Chelsea.