Araujo confiant alors que Liverpool reste sur cinq victoires consécutives
Liverpool reçoit Arsenal, champion de Premier League, dimanche à Anfield, avec l’objectif de porter à six sa série de victoires toutes compétitions confondues. L’équipe d’Andoni Iraola aborde cette rencontre après avoir battu Chelsea aux tirs au but en milieu de semaine, en Coupe de la Ligue anglaise.
Ronald Araujo, élu homme du match contre Brighton, estime que l’équipe accomplit des progrès considérables.
Le défenseur uruguayen assure qu’elle n’a pas encore atteint son plein potentiel.
Araujo assure que Liverpool peut encore élever son niveau
Avant la rencontre face à l’équipe de Mikel Arteta, Araujo a souligné les progrès du groupe sous Iraola. « Il ne fait aucun doute que nous traversons une bonne période. Personnellement, je suis convaincu par l’équipe que nous avons », a déclaré Araujo.
« Nous n’avons peut-être pas pris le meilleur départ, mais, compte tenu de l’équipe que nous avons, du travail que nous accomplissons et de la philosophie de l’entraîneur, j’étais convaincu que l’équipe continuerait de progresser. »
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« Nous sommes dans cette phase de progression et c’est formidable, car cela signifie que nous avons encore une marge de progression... Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cela », a-t-il ajouté.
Le défenseur revient sur son tacle de la tête devenu viral contre Brighton
Araujo est revenu sur son désormais célèbre tacle de la tête, effectué alors qu’il était au sol, lors de la récente victoire de Liverpool contre Brighton en championnat (2-0). « Au bout du compte, c’était simplement une solution. Je m’étais jeté au sol et j’ai utilisé ma tête », a expliqué Araujo avec le sourire.
« Je suis très passionné et c’est ainsi que je vis le football. J’ai toujours été comme ça... Quoi que je doive faire pour aider l’équipe, je dois être prêt à le faire. »
« Comme j’étais au sol et que le ballon était là, j’ai utilisé ma tête et touché le ballon. C’était génial, mais cela fait partie de mon travail », a-t-il ajouté.
Liverpool se prépare à un rude défi face à Arsenal
Araujo a reconnu l’ampleur du défi qui attend Liverpool face au champion en titre à Anfield.
« C’est un match difficile. Nous allons affronter le champion de Premier League, finaliste de la Ligue des champions... Mais nous avons aussi nos propres armes », a souligné Araujo.
Liverpool veut décrocher trois points précieux devant son public.