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Pour le joueur du BVB Jobe Bellingham, une première avec l’équipe d’Angleterre pourrait difficilement être plus extraordinaire.

« Être convoqué en équipe d’Angleterre est déjà un rêve en soi. Avoir la possibilité de jouer pour l’Angleterre avec mon frère, c’est vraiment difficile à décrire avec des mots », a déclaré mardi le joueur de 21 ans du Borussia Dortmund.

La perspective de jouer à l’avenir avec son frère aîné Jude Bellingham sous le maillot des Three Lions est quelque chose de « tout à fait spécial » pour la famille. « C’est un immense bonus qui s’ajoute à quelque chose de déjà si spécial et si formidable », a déclaré Jobe. « Je crois qu’on ne peut le décrire qu’avec des émotions. »

Comment Jobe Bellingham a-t-il appris sa convocation ?

Bellingham avait appris la semaine dernière, à sa grande surprise, sa convocation par le sélectionneur Thomas Tuchel. Après l’entraînement du BVB, un message était soudain apparu sur son téléphone : « Bonjour Jobe, c’est Thomas Tuchel. » Lorsque l’appel a suivi, il était fou de joie et « très excité ». « C’était assez surréaliste », a déclaré Bellingham. « Je n’arrivais pas à arrêter de sourire. »

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Si les deux frères jouent effectivement ensemble lors de l’un des deux derniers matches de groupe de la Ligue des nations, jeudi contre la Croatie ou dimanche en Espagne, les émotions pourraient être fortes. « Je suis vraiment, vraiment fier. J’espère que vous verrez beaucoup d’émotion chez les gens, et certainement dans ma famille », a déclaré Bellingham.