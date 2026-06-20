C’est une première dans l’histoire de la Coupe du monde : une star paraguayenne devient la première victime de la règle « Vinícius »

Le Paraguayen Miguel Almirón est devenu le premier joueur de l’histoire à être expulsé pour avoir caché sa bouche d’une main tout en parlant à un adversaire, lors du match opposant son équipe à la Turquie à San Francisco, dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Âgé de 32 ans, le joueur de Newcastle a masqué sa bouche avec sa main en s’adressant au Turc Mert Muldur, qui a aussitôt alerté l’arbitre assistant.

L’arbitre salvadorien Ivan Barton, après avoir consulté la vidéo d’assistance à l’arbitrage (VAR), a confirmé l’expulsion de l’ancien ailier de Newcastle United et en a informé le public du stade.

L’incident est survenu juste avant la mi-temps, alors que le Paraguay menait 1-0.

Malgré l’infériorité numérique pendant plus d’une mi-temps, la sélection paraguayenne a préservé son avantage et s’est imposée 1-0.

Une victoire contre l’Australie vendredi prochain lui assurerait la qualification directe pour les seizièmes de finale.

Cette Coupe du monde est la première à appliquer cette nouvelle règle dans l’histoire de la compétition.

La décision d’introduire cette règle avait été prise lors d’une réunion spéciale du Conseil de l’IFAB à Vancouver en avril dernier.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’était réjoui de cette nouveauté, rappelant que les arbitres devaient intervenir en considérant que les joueurs avaient prononcé « quelque chose qu’ils n’auraient pas dû dire ».

La décision finale demeure toutefois à l’appréciation de l’arbitre, qui doit évaluer l’ensemble des circonstances avant de brandir le carton rouge.

Le sujet avait déjà enflammé les débats en février, lorsque l’ailier de Benfica, Gianluca Prestiani, avait relevé son maillot devant Vinícius Júnior lors d’un match de Ligue des champions.

L’international argentin avait alors été accusé d’insulte raciste – ce qu’il a nié – et avait écopé d’une suspension provisoire d’un match, avant que l’enquête de l’Union européenne de football (UEFA) ne lui inflige six matchs de suspension, dont trois avec sursis.