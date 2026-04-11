C’est une première : Al-Nasr n’est plus qu’à un but de deux records historiques

En cas de succès, Al-Akhdoud privera Al-Nasr de deux records historiques dans le championnat saoudien Roshen.

Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo se déplaceront ce samedi au stade Prince Hazloul bin Abdulaziz de Najran pour défier Al-Akhdoud, à l’occasion de la 28^e journée de la Ligue Roshen.

Selon le quotidien saoudien Al-Yaum, une victoire propulserait le club vers deux marqueurs historiques, dont l’un serait une première dans l’histoire du championnat.

En cas de succès, le club d’Abdullah Majed Al-Dosari signera ainsi une quatorzième victoire consécutive en championnat, surpassant son précédent record de treize victoires établies lors de la saison 2013-2014.

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Les fans d’Al-Nassr se souviennent que, lors de cet exercice 2013-2014, le club avait finalement été sacré champion avec deux points d’avance sur Al-Hilal, deuxième.

Une telle victoire serait également le huitième succès consécutif à l’extérieur pour le « Fares Najd », égalant ainsi son propre record établi lors des deux saisons précédentes.

Actuellement, Al-Nassr occupe la première place du championnat saoudien avec 70 points, deux unités devant Al-Hilal et quatre devant Al-Ahli, alors qu’il compte encore un match en moins.