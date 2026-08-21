L’équipe du nouvel entraîneur Vincenzo Italiano reste ainsi sur la bonne voie : avec ce succès 3-0 contre le représentant lituanien le FK Kauno Zalgiris lors du match aller des barrages de la Ligue Europa, le cador turc a déjà un pied dans la phase de ligue de la compétition 2026/27. Les buts du club du Bosphore ont été inscrits par Hyeon-Gyu Oh à la 6e minute, Michael Amir Murillo à la 12e minute ainsi qu’Orkun Kökcü à la 59e minute.

Le joueur le plus remarquable depuis le début de saison reste toutefois l’homme dans les buts : face au club de Kaunas, Nübel a disputé son sixième match officiel pour son nouvel employeur et a enchaîné un sixième match consécutif sans encaisser de but.

La presse turque a de nouveau réagi avec satisfaction. « Nübel est un mur - il ne laisse passer aucun but », a encensé la recrue le quotidien Hürriyet : « Il a fait sensation avec ses performances sous le maillot noir et blanc. »

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Besiktas remporte ses six premiers matches de la saison sans encaisser de but

Nübel était sous contrat au Bayern Munich de 2020 à 2026, sans toutefois jamais réussir à s’y imposer durablement, ne totalisant que quatre apparitions officielles pour le Rekordmeister sur cette période. Son prêt au VfB Stuttgart, en revanche, s’est avéré réussi.

Pour Besiktas, ce résultat contre l’outsider constituait en même temps un sixième succès en six matches sous les ordres d’Italiano. Avant le match retour jeudi prochain, il faudra se déplacer sur la pelouse d’Alanyaspor lors de la 2e journée de Süper Lig. La tendance positive doit s’y poursuivre, elle qui a aussi été favorisée par les investissements massifs réalisés sur le marché des transferts.

Les dirigeants du club ont en effet déjà dépensé près de 67 millions d’euros pour recruter de nouveaux joueurs. En plus de Nübel, transféré définitivement en juillet en provenance du Bayern Munich pour près de six millions d’euros, Besiktas a réalisé d’autres transferts coûteux.

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Qui sont les nouvelles recrues de Besiktas ?

Kökcü, précédemment prêté par Benfica, a été définitivement lié au club pour 30 millions d’euros. En outre, le club stambouliote s’est renforcé sans indemnité de transfert avec Dusan Vlahovic, en provenance de la Juventus Turin, et a recruté Leandro Trossard pour 18 millions d’euros en provenance d’Arsenal.

Cependant, la victoire contre Zalgiris a aussi été marquée par un coup dur : Trossard s’est blessé au cours de la rencontre et a dû être remplacé prématurément.