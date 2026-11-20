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Mika Baur, nouveau venu en sélection allemande, devrait être absent plusieurs mois après avoir dû renoncer à rejoindre les Espoirs en raison d’une blessure.

« Il sera absent pendant un bon moment », a expliqué Martin O'Neill, l’entraîneur de Baur au Celtic Glasgow, club le plus titré d’Écosse. Avant le match de championnat de samedi (16 h) contre le FC St. Mirren, il a évoqué une absence d’environ dix semaines.

Baur, fils de l’ancien champion du monde de handball Markus Baur, était entré dans l’histoire de la Fédération allemande de football (DFB) en octobre en devenant le 1 000e joueur à porter le maillot de l’équipe d’Allemagne, lors du match de Ligue des nations contre la Serbie (2-0), sous les ordres du sélectionneur Jürgen Klopp. Le milieu de terrain avait dû déclarer forfait au dernier moment pour les matchs amicaux des Espoirs contre la Belgique et en Croatie, en raison d’une blessure à la cheville.

« Il était en grande forme. C’est un coup dur », a déclaré O'Neill. « Il y a des choses qu’il ne pourra pas faire pendant un certain temps. Son pied est dans une attelle. » Baur s’était blessé lors du dernier match de championnat avant la trêve internationale, contre le FC Kilmarnock (1-0), sur une action qui semblait « si anodine sur le moment », selon son entraîneur.

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Cette saison, Baur a été titulaire lors de dix des onze matchs de championnat et a inscrit deux buts. Il a également débuté les quatre rencontres de Ligue Europa, compétition dans laquelle le joueur de 22 ans a aussi marqué deux fois.