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Tegar Paramartha

Traduit par

« C’est trop cher » : des supporters de la Coupe du monde révèlent le prix exorbitant qu’ils ont payé pour un seul billet

GOAL's FanZone
Coupe du monde

Entre 220 et 1 500 dollars : nous avons demandé aux supporters rassemblés devant le stade combien ils avaient réellement payé, et personne n’a demandé de remboursement.

C’est le plus grand tournoi de football de la planète, organisé pour la première fois aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et si vous voulez y assister en personne ? Il va falloir mettre la main à la poche.

La FanZone de GOAL a donc sillonné les rues alentour pour poser la question qui brûle les lèvres des supporters : combien avez-vous payé votre billet ? Les réponses ont oscillé entre des sommes vertigineuses et des montants à couper le souffle.

« Trop cher », lance d’emblée un supporter, sans même dévoiler le montant. Après insistance, il finit par avouer : « Pour moi, “trop cher”, c’est environ mille cinq cents dollars. »

Certains ont payé moins, mais les montants restent exorbitants. Un autre supporter a ainsi déboursé 1 000 dollars par billet et affichait une sérénité presque déconcertante.

« 1 000 dollars ? Vous trouvez que c’est un prix raisonnable ? », a demandé l’intervieweur.

« Oui, oui, je pense que oui », a-t-il répondu.

@goalfanzone

Asking World Cup fans how much they paid for their tickets 🫪 #football #soccer #worldcup #fifaworldcup

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Pour d’autres, l’anticipation a payé : un supporter a obtenu son billet 500 dollars grâce à un code de prévente, et un couple a déboursé environ 500 dollars par place. Parmi les plus chanceux, un fan a même trouvé une place pour 380 dollars, presque une aubaine pour la Coupe du monde 2026.

Enfin, un autre a lancé : « Juste 800 dollars. »

« 800 dollars ? Pour chacun ? »

« Ouais, chacun. »

Pourtant, tous les fans n’étaient pas pleinement satisfaits. Un supporter ayant déboursé 220 dollars a résumé la situation : « Je veux dire, j’aurais aimé que ce soit moins cher, mais… »

Cette phrase suspendue résume avec honnêteté l’expérience de la billetterie de la Coupe du monde 2026.

De 220 à 1 500 dollars, les sommes déboursées pour un seul billet illustrent une fourchette impressionnante ; pourtant, tous ces supporters avaient un point commun : ils étaient bien présents dans les tribunes. Preuve qu’en matière de Coupe du monde, certains fans semblent prêts à tous les sacrifices financiers.

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