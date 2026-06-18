C’est le plus grand tournoi de football de la planète, organisé pour la première fois aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et si vous voulez y assister en personne ? Il va falloir mettre la main à la poche.

La FanZone de GOAL a donc sillonné les rues alentour pour poser la question qui brûle les lèvres des supporters : combien avez-vous payé votre billet ? Les réponses ont oscillé entre des sommes vertigineuses et des montants à couper le souffle.

« Trop cher », lance d’emblée un supporter, sans même dévoiler le montant. Après insistance, il finit par avouer : « Pour moi, “trop cher”, c’est environ mille cinq cents dollars. »

Certains ont payé moins, mais les montants restent exorbitants. Un autre supporter a ainsi déboursé 1 000 dollars par billet et affichait une sérénité presque déconcertante.

« 1 000 dollars ? Vous trouvez que c’est un prix raisonnable ? », a demandé l’intervieweur.

« Oui, oui, je pense que oui », a-t-il répondu.

Pour d’autres, l’anticipation a payé : un supporter a obtenu son billet 500 dollars grâce à un code de prévente, et un couple a déboursé environ 500 dollars par place. Parmi les plus chanceux, un fan a même trouvé une place pour 380 dollars, presque une aubaine pour la Coupe du monde 2026.

Enfin, un autre a lancé : « Juste 800 dollars. »

« 800 dollars ? Pour chacun ? »

« Ouais, chacun. »

Pourtant, tous les fans n’étaient pas pleinement satisfaits. Un supporter ayant déboursé 220 dollars a résumé la situation : « Je veux dire, j’aurais aimé que ce soit moins cher, mais… »

Cette phrase suspendue résume avec honnêteté l’expérience de la billetterie de la Coupe du monde 2026.

De 220 à 1 500 dollars, les sommes déboursées pour un seul billet illustrent une fourchette impressionnante ; pourtant, tous ces supporters avaient un point commun : ils étaient bien présents dans les tribunes. Preuve qu’en matière de Coupe du monde, certains fans semblent prêts à tous les sacrifices financiers.