C'est terminé : Hossam Hassan quitte la sélection d'Égypte !

Le journaliste Ibrahim Fayek a révélé un développement surprenant concernant l'avenir de Hossam Hassan, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Égypte, affirmant que la décision de ne pas le maintenir à la tête des Pharaons a déjà été prise, et qu'elle sera officiellement annoncée ce soir.

Ibrahim Fayek a écrit sur sa page officielle du réseau social Facebook :

« C'est terminé. La décision a déjà été prise et sera annoncée ce soir. Hossam Hassan ne sera plus le sélectionneur de l'équipe nationale d'Égypte. »

Ce développement intervient dans un contexte de multiplication des crises entourant le staff technique de l'équipe nationale d'Égypte au cours de la dernière période, après que la Fédération égyptienne de football a publié un communiqué appelant les médias et les supporters au calme et à s'éloigner de toute escalade, soulignant que l'intérêt de l'équipe nationale et sa stabilité figurent en tête de ses priorités, et que l'étape actuelle exige solidarité et responsabilité.

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Le communiqué de la Fédération a coïncidé avec la décision du Conseil supérieur de régulation des médias d'interdire à Hossam Hassan toute apparition médiatique, sur fond d'affaires ayant suscité la polémique en dehors du cadre sportif.

L'équipe nationale d'Égypte devait disputer les deux matchs aller-retour face au Malawi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 sous la direction du staff technique actuel, l'avenir de Hossam Hassan devant être tranché à l'issue du rassemblement, les noms de Hossam El-Badry et d'Ali Maher figurant parmi les candidats à sa succession.

Les coulisses de la Fédération ont été marquées par un vif mécontentement en raison de la fuite dans les médias des informations relatives au départ du sélectionneur avant l'annonce officielle, d'autant que la tendance penchait vers un report de la décision à l'après des deux prochains matchs.

Les pressions sur Hossam Hassan se sont intensifiées depuis la trêve d'octobre dernier, sur fond du différend qui a éclaté entre lui et le capitaine de l'équipe nationale Mohamed Salah, lequel a quitté le rassemblement en colère selon des rapports de presse, avant que Hany Abou Rida n'intervienne en rendant visite au joueur en Turquie pour tenter de désamorcer la crise.

Hossam Hassan fait également face à une suspension de 3 matchs infligée par la Fédération internationale de football « FIFA », ce qui signifie qu'il sera absent de la zone technique lors des deux matchs face au Malawi et qu'il les suivra depuis les tribunes.