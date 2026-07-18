La star française Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets face à l’Angleterre lors de la rencontre disputée pour la troisième place de la Coupe du monde 2026.

Menés 0-4 à la mi-temps, les Bleus ont réduit l’écart dès la 48^e minute par Mbappé.

Bradley Barcola a inscrit le deuxième but, avant que Mbappé ne revienne au score pour marquer son deuxième but personnel, et le troisième des Bleus, à la 66e minute.

Avec ce doublé, Mbappé porte son total à 10 buts et prend les commandes du classement des buteurs de la Coupe du monde 2026, deux longueurs devant Lionel Messi.

Selon le site « Stats Foot », Mbappé est le premier joueur à atteindre la barre des 10 buts dans une même édition depuis la légende allemande Gerd Müller, auteur du même total en 1970.

Elle ajoute : « Mbappé devient le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 22 réalisations, après avoir dépassé le record de Lionel Messi (21 buts). »

Le site précise : « Cet exploit nous ramène à 1970, dernière fois qu’un joueur français avait terminé en tête du classement des buteurs de la compétition, lorsque Just Fontaine avait inscrit 13 buts. »

Stats Foot ajoute : « Mbappé a inscrit 16 buts avec l’équipe de France au cours de la saison actuelle, établissant ainsi un nouveau record en tant que meilleur buteur des Bleus sur une seule saison, devançant Just Fontaine qui avait marqué 14 buts lors de l’exercice 1957-1958. »