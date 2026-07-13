Le Paris Saint-Germain a finalisé l'arrivée d'une des stars de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2026.

Lucas Digne, souvent aligné comme arrière gauche titulaire des Bleus durant la compétition, devance ainsi Théo Hernández, l’actuelle star du club saoudien Al-Hilal.

Selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, le transfert est « bouclé » : un accord verbal a été conclu avec le latéral français.

Selon le journaliste, le PSG a déjà prévenu Aston Villa de son intention de régler la clause libératoire du joueur, inférieure à 10 millions d’euros, une fois la Coupe du monde terminée.

L’expert du mercato conclut : « Dean a accepté de jouer le rôle de remplaçant de Nuno Mendes au Paris Saint-Germain ».



