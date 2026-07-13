Le Paris Saint-Germain a finalisé l'arrivée d'une des stars de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2026.

Lucas Digne, latéral gauche titulaire de l’équipe de France lors de la plupart des matchs de la Coupe du monde, devance ainsi Théo Hernández, la star du club saoudien Al-Hilal.

Selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, « Lucas Digne va rejoindre le Paris Saint-Germain… C’est fait ! Un accord verbal a été conclu avec le latéral gauche français. »

Selon le journaliste, le PSG a déjà prévenu Aston Villa qu’il activera la clause libératoire du joueur, inférieure à 10 millions d’euros, dès la fin de la Coupe du monde.

L’expert du mercato conclut : « Dean a accepté de jouer le rôle de remplaçant de Nuno Mendes au Paris Saint-Germain ».



