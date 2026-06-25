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C’est officiel : la Coupe du monde 2026 établit un nouveau record historique d’affluence

Équateur vs Allemagne
Équateur
Allemagne
Coupe du monde
Curaçao vs Côte d'Ivoire
Curaçao
Côte d'Ivoire
Équateur
Allemagne
É.-U.
Curaçao
Côte d’Ivoire

Nous en sommes toujours au premier tour

La Coupe du monde 2026 a poursuivi son parcours historique en établissant officiellement un nouveau record d’affluence pour la compétition, à l’issue des rencontres Allemagne-Équateur et Côte d’Ivoire-Curaçao, disputées lors de la troisième journée de la phase de groupes.

La FIFA a indiqué que la fréquentation totale dans les stades des États-Unis, du Canada et du Mexique atteignait 3 605 357 spectateurs après les deux premières rencontres jouées jeudi, un chiffre qui dépasse l’ancien record et consacre déjà l’édition 2026 comme la plus suivie de l’histoire.

Ce record témoigne de l’engouement exceptionnel suscité par cette édition, organisée pour la première fois dans trois pays et élargie à 48 sélections, pour un total de 104 rencontres.

Les tribunes, pleines à craquer, traduisent l’engouement planétaire pour la compétition.

Ce total devrait encore progresser au fil des rencontres de groupe puis des phases à élimination directe, et faire de l’édition 2026 la candidate idéale pour terminer la compétition avec une avance confortable sur le précédent record, enrichissant ainsi le palmarès de la Coupe du monde.

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