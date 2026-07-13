C’est officiel : l’entraîneur de l’Ittihad de Jeddah prend les rênes de la sélection croate

La Fédération croate de football a officialisé ce lundi la nomination de Slaven Bilić au poste de sélectionneur de l’équipe nationale, en remplacement de Zlatko Dalić.

Il a précédemment dirigé West Ham, Beşiktaş, ainsi que l’Ittihad de Jeddah et Al-Fateh en Arabie saoudite.

Le site officiel de la Fédération croate précise que Bilic reprend les rênes de la sélection, qu’il avait déjà dirigée de 2006 à 2012.

« Je remercie la direction de la Fédération croate pour la confiance qu’elle m’accorde et pour cette opportunité de diriger à nouveau la sélection de mon pays », a déclaré Bilic après la signature des contrats.

« Je suis pleinement conscient de l’ampleur des attentes après la formidable période que la sélection a connue sous la houlette de Zlatko Dalić, mais quiconque prend les rênes de la Croatie doit s’y préparer, car nous sommes une nation qui vit et respire le football à travers sa sélection nationale », a-t-il ajouté.

Il a poursuivi : « J’ai une grande confiance dans les joueurs dont nous disposons, et ma mission est d’apporter de l’énergie, de l’ambition et de la détermination afin que la Croatie reste parmi l’élite du football mondial. »

Il conclut : « Je suis extrêmement motivé à l’idée de relever ce défi. Je me sens plus prêt que jamais : plus mature et expérimenté qu’en 2006, tout en conservant le même enthousiasme et la même volonté de voir la Croatie forte, courageuse et couronnée de succès. »