C'est officiel : Johan Plat succède à Henk de Jong et signe d'emblée un contrat pluriannuel

Johan Plat a été présenté mercredi après-midi en tant que nouvel entraîneur principal du SC Cambuur. Le club de Leeuwarden confirme ainsi les rumeurs qui circulaient concernant le successeur potentiel de Henk de Jong.

L'entraîneur de 39 ans signe un contrat de deux ans, avec une option pour une saison supplémentaire, à compter de la saison 2026/27, lorsque le Cambuur sera de retour en VriendenLoterij Eredivisie.

Le directeur technique Lars Lambooij se réjouit d'une collaboration fructueuse avec l'entraîneur. « C'est le début d'une nouvelle ère. Le poste d'entraîneur principal est sans doute le plus important au sein du club et il faut toujours être prêt à l'assumer. »

Plat se réjouit beaucoup de ce nouveau défi. « Je suis extrêmement heureux et fier de pouvoir travailler pour ce club. Le SC Cambuur est un véritable club populaire, avec des supporters passionnés et un magnifique stade. » L'entraîneur est impatient de franchir la prochaine étape en Eredivisie.

En tant que joueur, Plat a évolué au FC Volendam, au FC Zwolle, au FC Dordrecht, au FC Oss, au Telstar, au Hansa Rostock et au Roda JC. Au CD Castellón, Plat a d’abord été l’adjoint, puis le successeur de Dick Schreuder, qui connaît aujourd’hui le succès au NEC Nimègue.

En tant qu’entraîneur principal, ce natif de Volendam a dirigé le VV Katwijk, le Jong FC Volendam et Castellón. Depuis septembre 2025, Plat était sans club dans le football professionnel.

Sous la houlette de De Jong, le Cambuur occupe actuellement la deuxième place de la Keuken Kampioen Divisie et est déjà assuré de monter en division supérieure. Le technicien chevronné estime que l'été prochain sera le moment idéal pour prendre un peu de recul et deviendra le bras droit de Plat.