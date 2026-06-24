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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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C’est officiel : des festivités de la communauté LGBT+ se tiendront à l’occasion du match Égypte-Iran

Égypte vs Iran
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É.-U.

Malgré l'opposition des fédérations égyptienne et iranienne

Les organisateurs de l’événement de Seattle (États-Unis) confirment la tenue de la cérémonie « Pride Match », en signe de solidarité avec la communauté LGBT, malgré les réserves exprimées par l’Égypte et l’Iran, qui s’affronteront samedi prochain, tôt le matin (heure de Greenwich), dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Réputée pour son ouverture envers la communauté LGBT, Seattle accueille en juin l’une des célébrations de la Pride les plus importantes des États-Unis.

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Avant le tirage au sort de la Coupe du monde 2026, en décembre dernier, le comité d’organisation local avait inscrit la rencontre du 26 juin au programme des « Pride Match ». Cependant, le tirage a finalement opposé l’Égypte et l’Iran, suscitant une vive polémique au regard de la position de ces deux pays sur les questions liées à l’homosexualité.

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La Fédération égyptienne de football a saisi la FIFA pour demander l’annulation de toute manifestation « Pride », jugée contraire aux valeurs culturelles et religieuses de la société égyptienne. La Fédération iranienne a déposé un recours similaire.

Malgré ces protestations, les organisateurs de Seattle maintiennent que la rencontre se tiendra comme prévu. Heda McLendon, membre du comité d’organisation local de la Coupe du monde à Seattle, a déclaré à l’agence « Reuters » :

« La Coupe du monde durera trois semaines. Quant à la fête de la Pride… elle a lieu cette semaine depuis plus de 50 ans. Elle aura lieu cette semaine et se poursuivra bien après la fin de la Coupe du monde. »

De son côté, un porte-parole de la FIFA a précisé que le « Pride Match » relevait de l’initiative de la ville hôte et non de l’instance internationale.

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