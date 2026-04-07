C'est officiel... Al-Hilal annonce la position de Karim Benzema concernant le match de l'éternité

Le club Al-Hilal a annoncé la position de son attaquant français Karim Benzema concernant sa participation au prochain match de l'équipe dans le championnat saoudien Roshen contre Al-Khaloud.

Al-Hilal accueille Al-Khuloud demain mercredi au stade Kingdom Arena, lors d'un match avancé de la 29e journée de la Roshen League.

Le club Al-Hilal a publié, via son compte officiel sur le site « X », un communiqué annonçant la participation de Benzema à l'entraînement collectif auquel l'équipe a pris part ce mardi, 24 heures avant d'affronter Al-Kholoud.

L'attaquant français est donc prêt à disputer le match contre Al-Khuloud, après s'être remis de la blessure qu'il avait subie récemment.

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Benzema avait manqué le dernier match du Hilal, qui s'était soldé par un match nul 2-2 contre Al-Taawoun samedi dernier au stade Kingdom Arena, lors de la 27e journée du championnat Roshen, en raison d'une blessure au pied.

Depuis son arrivée au Hilal lors du dernier mercato hivernal, après avoir résilié son contrat avec l'Ittihad, Benzema a disputé 6 matchs, au cours desquels il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives.

En revanche, l'attaquant français a manqué trois matchs avec Al-Hilal pour cause de blessure : les deux rencontres contre Al-Taawoun, lors des 10e et 27e journées du championnat Roshen, et celle contre Al-Shabab lors de la 24e journée.