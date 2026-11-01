Telstar a remporté dimanche après-midi une victoire relativement facile face au FC Utrecht. L’équipe de l’entraîneur Henk Brugge a battu 4-2 les hommes de son prédécesseur, Anthony Correia.

Telstar a démarré sur les chapeaux de roues à Velsen-Zuid. Sergio Padt a très mal repoussé une frappe de Nökkvi Tórisson, permettant à Tyrone Owusu de pousser le ballon au fond des filets.

Peu après, l’équipe à domicile a porté son avance à 2-0. Cette fois, Abdelnour Soualhia a envoyé le ballon dans le coin opposé sur un corner.

Le FC Utrecht a continué à subir. Une frappe d’Emirhan Demircan, pourtant prêté par Utrecht, a heurté le poteau. Peu après, un but de Thorisson a été refusé pour hors-jeu.

Correia a décidé de réagir en faisant entrer Angel Alarcon. L’attaquant espagnol a aussitôt marqué de la tête sur un centre de Marius Broholm : 2-1.

Ce score n’est pas resté longtemps affiché au tableau d’affichage. Deux minutes plus tard, Owusu a lancé Torisson, qui a poussé le ballon hors de portée de Padt, sorti à sa rencontre.

En seconde période, le FC Utrecht est immédiatement revenu dans le match. Yoann Cathline a emmené le ballon au-delà de son adversaire direct avant de marquer d’un joli pointu depuis un angle difficile : 3-2.

Mais cela n’a finalement pas suffi. Alors qu’Utrecht poussait davantage, Telstar a trouvé des espaces en contre. Torisson a récupéré le ballon après un corner d’Utrecht repoussé, a gardé la tête froide et a servi Ar’Jany Martha. Celui-ci a fixé le score final.