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Antonio Rudiger a qualifié d'« horrible » la récente disette de titres majeurs du Real Madrid, qui n'a plus remporté de trophée important depuis deux ans. Alors que son contrat approche de son terme, le défenseur expérimenté assure que sa seule priorité reste de renouer avec le succès sous les ordres de Jose Mourinho.

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Une disette douloureuse à Madrid

Rudiger a exprimé sa profonde frustration face à la récente absence de titres majeurs du Real Madrid. Le défenseur expérimenté a qualifié la situation d'« horrible » après une période mouvementée de deux ans pour le club.

Le Real Madrid a connu deux saisons consécutives décevantes, en 2024-2025 et 2025-2026. Cette longue disette de titres a entraîné d'importants bouleversements : le club a changé trois fois d'entraîneur depuis mai 2025.

Se reconstruire sous la direction d'un visage familier

Au micro de The Athletic, Rudiger s'est concentré sur les défis à venir en championnat. « Deux ans sans gagner au Real Madrid, a-t-il reconnu. C'est horrible. »

La responsabilité de rendre au club, détenteur du record de 15 titres de champion d'Europe, sa gloire passée incombe désormais à Mourinho. L'entraîneur est de retour aux commandes au Bernabeu, 13 ans après la fin de son premier passage, avec pour mission de relancer un effectif en difficulté. Alors que son contrat actuel expire en juin, Rudiger est déterminé à terminer sa carrière sur une bonne note. Le défenseur a insisté sur le fait que sa priorité immédiate se situe sur le terrain : « Ma priorité, c'est de gagner. »

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Un retour sur la scène internationale

Le joueur de 33 ans est retourné en Allemagne cette semaine pour recevoir un hommage officiel de la sélection avant sa victoire contre les Pays-Bas en Ligue des nations. Le défenseur avait annoncé sa retraite internationale en septembre, après 86 sélections et trois participations à la Coupe du monde. Il a expliqué sa décision : « Je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Je peux dire qu'il y a des gars plus jeunes, plus frais, alors maintenant, c'est le moment. »

Prochains matchs RMA LaLiga 15:00 CEL

À la poursuite de Barcelone

La reconstruction menée par Mourinho montre déjà des signes d'amélioration notable. Le Real Madrid occupe actuellement la deuxième place de la Liga, à seulement trois points de son rival Barcelone dans la course au titre. Le mois dernier, il a obtenu son meilleur résultat de la saison jusqu'à présent en battant son adversaire du Clasico 2-1 au Camp Nou.